Après le cannabis légal, le fameux CBD, celui à vertus thérapeutiques, voici la «fumette» pour... chiens! Si cette pratique reste confidentielle, sans doute parce qu'encore méconnue à large échelle, elle pourrait cependant se «démocratiser» et se généraliser. En Valais par exemple (mais il y en a ailleurs), plusieurs magasins spécialisés proposent déjà des gouttes imbibées de THC à dose infime, conforme à la législation en vigueur, qui peuvent être mélangées aux croquettes et autres aliments traditionnels.

La méthode est également déjà appliquée par Rose-Marie Voegeli, propriétaire du salon canin «pile poil Création» au Bouveret, convaincue de l'efficacité du produit. «Le cannabis agit sur les chiens comme un antidouleur, notamment pour les vieux pleins d'arthrose», a-t-elle confié au micro de Rhône FM. Et la Chablaisienne, qui participe régulièrement à des concours, d'évoquer sa propre expérience: «Tout se passe comme sur des roulettes à l'entraînement. Les chiens travaillent bien, sont à l'aise et progressent. Dès qu'ils arrivent en compétition, ils commencent à devenir nerveux, à aboyer. Ils ressentent peut-être le stress de leur propriétaire. Quelques gouttes de produit suffisent à atténuer leur stress.»

Reste que la drogue douce destinée aux canidés ne suscite pas l'unanimité. Les détracteurs du concept brandissent des risques mortels de surdose et insistent sur la corrélation entre le nombre d'incidents d'empoisonnements et le statut légal de la substance. D'autant que les chiens sont particulièrement sensibles et réceptifs aux cannabinoïdes. Il suffit d'ailleurs de voir les yeux de certains consommateurs à poils et à pattes pour s'en persuader... (Le Matin)