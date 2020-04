Les commerces qui vendent des produits avec du CBD en Suisse ont dû fermer comme tous les autres durant cette période de confinement, mais les ventes en ligne ont pris l'ascenseur. Chez Hollyweed à Genève, Kelly Szabados explique que l'intérêt pour les produits à base de CBD a cru dès le début du mois de mars: «Nous avons vu arriver dans notre boutique une nouvelle clientèle, des gens en costume, des banquiers, qui étaient plutôt rares chez nous. Ces personnes cherchent à diminuer leur stress à cause de l'épidémie.»

Simplement dormir...

Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie en Suisse, Hollyweed a vu ses commandes se multiplier: «Durant cette crise, les gens recherchent des méthodes naturelles pour se relaxer ou simplement dormir. Le CBD a des vertus multiples. Il traite de nombreux problèmes, comme les troubles du sommeil, l’anxiété et les inflammations, d'où le succès de ces ventes en cette période de crises.»

Précisons ici que le cannabidiol (CBD) est un type de cannabinoïde que l'on trouve naturellement dans les plantes de cannabis, marijuana et chanvre. Il n'a rien à voir avec le tétrahydrocannabinol (THC), un autre type de cannabinoïde, qui a des effets psychoactifs très différents.

Des effets progressifs

Depuis le confinement, les amateurs commandent surtout de l'huile et des fleurs: «Vu que le virus s'attaque aux poumons, note Kelly Szabados, ils commandent peu de joints roulés». Par contre l'huile est appréciée: «Pour la consommer, il suffit de mettre quelques gouttes sous la langue. Nous avons différentes concentrations de CBD. La moins forte est à 4%. Ensuite d'une manière progressive, nous en avons à 10 % pour traiter l'anxiété ou les douleurs musculaires légères, à 20% pour soigner l'arthrose ou les troubles du sommeil, et enfin à 30% pour soulager les chimiothérapies et combattre les nausées.»

Pour les femmes

L'huile à 10% est enfin recherchée par les femmes pour leur période d'indisposition: «Certaines craignent d'être porteuses asymptomatiques du virus. Comme il est déconseillé de prendre les médicaments anti-inflammatoires habituels, elles se tournent vers l'huile CBD».

Eric Felley