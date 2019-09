Les députés bernois se sont mis d'accord lundi: ils ne souhaitent pas créer un fonds de financement de 400 millions de francs supplémentaires pour les projets stratégiques. Le refus d'entrée en matière a recueilli 85 votes favorables, contre 66.

La gauche et le PBD étaient en faveur de la création du fonds mais la droite s'y est opposée. Le Grand Conseil a choisi de suivre la position de la majorité de la commission des finances qui était contre. Pour les opposants, le canton de Berne peut obtenir les investissements nécessaires à réaliser par la voie ordinaire, sans nécessairement la création d'un fonds. Selon eux, le gouvernement doit mieux planifier ses priorités.

Stimuler le développement économique

Certains députés avaient aussi des doutes sur la constitutionnalité du projet de loi et estimaient que le fonds contournait le frein à l'endettement. Pour le Conseil-exécutif, cette solution était constitutionnelle et transparente. Le Conseil-exécutif a rappelé en vain que le Grand Conseil allait décider au cas par cas quels projets seraient financés par le fonds et pour quels montants.

L'adoption de cette loi devait permettre de stimuler le développement économique au cours des prochaines années. Le gouvernement avait déclaré qu'un rejet du projet par le Grand Conseil impliquerait un report de cinq ans du regroupement à Berne des sites de la Haute Ecole spécialisée bernoise et l'abandon du campus de Berthoud. (ats/nxp)