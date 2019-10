La liste des élus

Voici la liste des personnes élues jusqu'ici au Conseil des Etats et les dates des seconds tours de scrutin dans les cantons. L'astérisque signale un sortant réélu.



ZH

Daniel Jositsch PS *

Second siège: second tour le 17 novembre

BE

Second tour le 17 novembre

GE

Second tour le 10 novembre

VD

Second tour le 10 novembre

NE

Philippe Bauer PLR

Céline Varra Verts

JU

Elisabeth Baume-Schneider PS

Charles Juillard PDC

FR

Second tour le 10 novembre

VS

Second tour le 24 novembre

AG

Second tour le 24 novembre

AI

Daniel Fässler PDC

AR

Andrea Caroni PLR *

BL

Second tour le 24 novembre

BS

Eva Herzog PS

GL

Thomas Hefti PLR *

Mathias Zopfi Verts

GR

Stefan Engler PDC *

Martin Schmid PLR *

LU

Damian Müller (PLR) *

Second siège: second tour le 17 novembre

NW

Hans Wicki PLR *

OW

Erich Ettlin PDC *

SG

Second tour le 17 novembre

SH

Hannes Germann UDC *

Thomas Minder sans-parti *

SO

Pirmin Bischof PDC *

Second siège: second tour le 17 novembre

SZ

Alex Kuprecht UDC *

Second siège: second tour le 24 novembre

TG

Brigitte Häberli-Koller PDC *

Jakob Stark UDC

TI

Second tour le 17 novembre

UR

Josef Dittli PLR *

Heidi Z'graggen PDC

ZG

Peter Hegglin PDC *

Second siège: second tour le 17 novembre