Le joueur de foot Xherdan Shaqiri a de la concurrence, écrit ce jeudi «Blick». Le journal alémanique fait allusion à un autre Xherdan, plus petit, moins chevelu... et surtout moins humain. Le chat, un sphynx du Canada, a acquis au fil du temps une certaine notoriété sur Instagram. Il séduit des internautes du monde entier sur son compte Xherdanthenakedcat. Le félin habite à Rüti (ZH) et compte à ce jour plus de 5500 followers.

Les clichés de l'animal sont si appréciés qu'ils ont poussé divers médias internationaux, dont le «Daily Mail», à rédiger des articles sur lui.

«Il est vraiment attachant»

Interrogée par «Blick», sa propriétaire Sandra Filippi explique avoir en effet nommé son chat d'après Xherdan Shaqiri. «Quand nous l'avons pris à l'âge de 3 mois, tout le monde ne parlait que de Shaqiri à cette époque. Et comme il était vraiment drôle, on s'est dit que ce nom lui allait bien.» Et l'Alémanique ne tarit pas d'éloges à l'égard de son animal de compagnie: «Il est vraiment attachant et son caractère ressemble presque à celui d'un chien. Il n'arrête pas de chercher le contact avec les gens et me suit partout... même aux WC.»

Mis à part son allure particulière, Xherdan se comporte comme n'importe quel autre chat d'intérieur: «Il aime bien regarder les oiseaux par la fenêtre et jouer avec nos deux autres chats.» Sandra Filippi précise par ailleurs que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le sphynx n'est pas totalement nu: «Il possède une fine couche de poils. Au toucher, on dirait une pêche.» La Zurichoise avoue cependant que la plupart des gens le trouvent «dégueu» quand ils voient des photos de lui. «Mais quand ils le voient en vrai, ils changent presque tout le temps d'avis.»

«Ouverts à toutes proposition»

Sandra Filippi se réjouit que son chat plaise autant aux internautes. Pour l'instant, aucune marque n'a encore approché le sphynx à des fins plubicitaires. «Nous sommes ouverts à toute proposition», dit-elle à «Blick».

(Le Matin)