Pendant des dizaines d'années, on pensait que le chat forestier, également appelé chat sauvage, avait totalement disparu de nos contrées. Or depuis un certains temps déjà, l'espèce semble se réapproprier son espace de vie...et bien plus!

Si avant cet animal était essentiellement aperçu dans le Jura, il apparaît de nos jours sur le Plateau et les Préalpes suisses. C'est ce que révèlent de récentes analyses effectuées par la fondation Kora. Elle a installé il y a quelques semaines des pièges-photo dans le district de Bucheggberg (SO) et dans diverses communes bernoises limitrophes. Des chats forestiers ont été photographiés dans neuf endroits différents.

Au pied du Jura et sur les rives du lac de Neuchâtel

Interrogée par «20 Minuten», Lea Maronde, en charge du projet, se dit étonnée: «Les résultats prouvent que le chat sauvage est installé dans la région». D'autres individus de la même espèce ont déjà été photographiés par le passé au pied du Jura et sur les rives du lac de Neuchâtel.

Différents facteurs devraient avoir contribué au rétablissement de l'espèce dans nos contrées. D'une part, le chat forestier est protégé en Suisse depuis 1962. D'une autre part, notre pays a probablement profité de l'immigration depuis la France, où ces animaux n'ont jamais réellement disparu. Pour finir, note Lea Maronde, la Suisse compte davantage de rongeurs depuis quelques années. Ce qui signifie davantage de nourriture pour le chat sauvage. En 2011, l'Office fédéral de l'environnement a évalué le nombre d'animaux de cette espèce en Suisse entre 450 à 900. (Le Matin)