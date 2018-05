Le chemin de fer-musée Blonay-Chamby fête ses 50 ans à toute vapeur. De très nombreux invités, dont la conseillère fédérale Doris Leuthard, ont participé vendredi à la journée officielle.

Outre la cheffe du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, les deux présidentes vaudoises ont répondu présentes: Nuria Gorrite pour le Conseil d'Etat et Sylvie Podio pour le Grand conseil, se félicitent les organisateurs. Le premier musée «vivant» du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en 1968. Riche de quelque 80 véhicules ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets et représentatifs d'Europe.

Programme copieux

Pour cette journée officielle, les quelque 170 invités ont été emmenés de Blonay à Chaulin-Musée par un train spécial tracté par deux puissantes locomotives à vapeur. L'une des deux n'est autre que la machine utilisée il y a 50 ans pour le tout premier convoi, le 20 juillet 1968, jour de la réouverture de la ligne sous sa forme muséographique.

Pour célébrer le jubilé du Blonay-Chamby, un programme copieux a été mis sur pied. Après le Train des neiges à travers le Pays-d'Enhaut début mars, le Mega Steam Festival se déroulera en mai (10, 12-13,19-21). Viendront ensuite La comédie à toute vapeur (23 juin), le Mega Bernina Festival (8-9,15-16, 22-23 septembre) et La dernière du 50e (27-28 octobre). (ats/nxp)