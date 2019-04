Il faudra attendre très probablement le 27 avril prochain pour connaître qui se lancera dans la course au Conseil des Etats pour succéder à la conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS/VD). La conseillère nationale Ada Marra (PS/VD) a déjà fait acte de candidature officiellement. Son collègue et chef du groupe socialiste aux Chambres fédérales, Roger Nordmann (PS/VD), communiquera ses intentions jeudi.

«Un choix de luxe»

Mais chez le socialistes vaudois, on se prépare à devoir départager ces deux figures nationales. Pour la présidente du parti cantonal, Jessica Jaccoud, c'est une fois encore le signe de la bonne santé de la relève: «Dans l'hypothèse où nous nous retrouvons avec ces deux magnifiques personnes, c'est un choix de luxe.» Tous deux viennent de la section lausannoise, mais c'est le Congrès du parti cantonal qui choisira le 27 avril, en même temps qu'il fixera la liste socialiste pour le Conseil national. «De toute façon, estime la présidente, le candidat qui échouera aux Etats, fera une excellente tête de liste pour le National». Cette liste devrait comporter une autre «tête», celle de l'ex-conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard, qui vise son retour sous la Coupole fédérale.

Issue imprévisible

Si c'est un choix «de luxe», c'est aussi un choix cornélien car Ada Marra et Roger Nordmann sont également appréciés dans le parti. Pour leur collègue Samuel Bendahan (PS/VD), l'issue de cette compétition est imprévisible: «Après le bon résultat de l'élection complémentaire au Gouvernement, celle-ci se présente sous de bonnes conditions. Au sein du parti, les gens apprécient ces deux personnalités aux profils différents et complémentaires. Pour beaucoup de membres cela va être très difficile de trancher.»

Ticket féminin ou mixte ?

Celle ou celui qui sera choisi rejoindra Adèle Thorens (Verts/VD) sur le ticket de gauche. Ici aussi, les spéculations sont diverses sur les avantages d'un ticket 100% féminin ou d'un ticket mixte. D'un côté, la Chambre des cantons demeure gravement sous-dotée du point de vue des femmes. En plus, cette année, les trois Romandes - Liliane Maury Pasquier (PS/GE), Anne Seydoux (PDC/JU) et Géraldine Savary (PS/VD)- laissent leur fauteuil. De l'autre, un ticket mixte augmenterait les chances de la gauche pour emporter les deux sièges et renvoyer le conseiller aux Etats Olivier Français (PLR/VD) à la maison... (Le Matin)