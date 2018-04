La première journée estivale de l'année ( de 25 degrés) a été enregistrée samedi à Sargans (SG). Par l'effet du foehn et d'un soleil radieux, le thermomètre y a grimpé à 25,6 degrés.

Si avril est connu comme un mois propice au foehn, il n'en reste pas moins que de telles valeurs dépassent de dix degrés les températures usuelles en cette période de l'année, a indiqué MeteoGroup. Et les écarts étaient importants, puisque l'on a mesuré zéro degré à l'aube à Aadorf (TG), selon SRF Meteo.

De son côté, MeteoNews signalait 24,7 samedi après-midi à Bad Ragaz (SG), 23,8 à Delémont, 23,6 à Sion, 22 au Zürichberg ou encore 21,6 à Aarau. Le ciel est resté largement sans nuages durant tout le week-end, à l'exception par moments de l'ouest du pays, notamment le Jura vaudois et neuchâtelois.

Possibles orages mardi

Dimanche après-midi, le foehn soufflait à 80 km/h à Meiringen (BE) et Elm (GL). La température maximale a été signalée à Bâle-Binningen avec 24,8 degrés. Au Tessin en revanche, le temps est resté gris avec des températures entre 15 et 18 degrés et même un peu de pluie dimanche matin dans le Val Maggia.

Ces prochains jours et jusqu'à la mi-avril, un temps assez chaud mais changeant, avec toujours du foehn, devrait prédominer. Des averses ou même des orages ne sont pas exclus mardi. (ats/nxp)