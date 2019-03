Cent ans et pas du tout fatigué: le cirque Knie a présenté jeudi soir un spectacle d'anniversaire plein de frissons et d'humour. Les clowns Victor Giacobbo et Mike Müller en étaient les vedettes.

Cent ans après l'achat du premier chapiteau, les descendants de la famille d'artistes avaient invité la population à la première de leur spectacle de jubilé sous leur toute nouvelle structure, installée sur le parking du zoo pour enfants à Rapperswil-Jona (SG).

Fil rouge du spectacle, le duo de clowns Victor Giacobbo et Mike Müller ont joué le rôle de différents personnages durant la soirée. La famille Knie a quant à elle surpris en proposant, outre ses fameux numéros de chevaux, un tour avec des perroquets. Franco Knie, sa femme Linna et leur fils Chris Rui ont fait voler douze de ces oiseaux colorés sur le ring.

Le cirque Knie proposera son spectacle dans sa ville d'origine Rapperswil jusqu'au 25 mars. La troupe se rendra ensuite, avec ses 230 employés et 94 animaux, à Schaffhouse, puis dans trente autres lieux de Suisse. Au total, 320 représentations sont prévues. La dernière doit avoir lieu le 17 novembre à Lugano. (ats/nxp)