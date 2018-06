Comment vont vos éléphants?

Ils vont très bien, merci!

Vous manquent-ils depuis qu’ils restent au Zoo de Rapperswil?

Bien sûr, mais leur qualité de vie est bonne: on travaille avec eux, on les occupe. Leurs journées sont intéressantes, dans leur nouveau parc. Des balades à dos d’éléphant sont proposées aux enfants.

Leur baignade dans le lac annonçait le Knie, pourquoi ne pas les remplacer?

À Lausanne, promis, les chevaux iront se baigner! À Rapperswil, un petit lac est à disposition des éléphants.

Ni fauves ni éléphants, et pourtant, un autocollant «Annulé» avec en petit «pour cause d’exploitation animale» a été collé sur vos affiches. Surpris?

Ça fait partie de la vie d’aujourd’hui, tout le monde critique tout, spécialement les activistes militants des droits des animaux. Maintenant, les spectateurs ne sont pas dupes: annuler le spectacle, c’est impensable.

Collaborez-vous toujours avec la Protection suisse des animaux PSA?

Oui, nous travaillons avec des scientifiques et des psychologues, déjà à l’époque de nos grands-pères.

Chameaux, zèbres, lamas, chevaux, poneys et chèvres aiment-ils voyager?

Depuis bientôt dix ans, nos animaux sont transportés par la route et pas par le rail, pour diminuer au maximum la durée du trajet.

Le Cirque Knie sans animaux, est-ce envisageable?

Non! Les animaux font et feront partie de notre cirque, qui reste classique et traditionnel, tout en incorporant des drones.

Un numéro avec des drones, dans un cirque traditionnel?

Nous ne refusons pas la modernité, bien au contraire. Les nouvelles technologies améliorent le son et la lumière: pourquoi s’en priver? Cirque traditionnel ne signifie pas cirque poussiéreux.

Que sera le Knie dans 5, 10 ou 20 ans?

On verra! Mais il y aura toujours un clown!

La dynastie se porte bien?

Oui, mais aucun enfant n’a jamais été forcé par ses parents de reprendre la balle. Le personnage de Marie-Thérèse Porchet fait désormais partie de la famille, non? C’est sa quatrième saison et à chaque fois, son programme cartonne: on l’a constaté à Delémont et à La Chaux-de-Fonds.

L’air conditionné en 2017, une première arche en 2018 pour remplacer les pylônes, une deuxième en 2019: vous investissez à long terme?

On a toujours investi pour améliorer le confort du public. Les arches qui remplacent les pylônes offriront une vision à 360 degrés. Le temps des bancs est révolu depuis longtemps.

Qui est votre concurrent, à part la Coupe du monde cet été?

Notre public est fidèle, mais aujourd’hui, il y a un peu trop de tout. On a tellement d’événements en même temps dans une ville, c’est fou!

Vous regardez les matches?

Autant que possible, mais on doit parfois se contenter de regarder le résultat sur un smartphone en sortant du chapiteau. Je ne suis pas un grand fan de foot, mais j’aurais du plaisir à voir l’équipe suisse avancer dans le tournoi!

La revente de billets par le site Viagogo vous porte-t-elle préjudice?

À nous comme à tous les organisateurs de spectacles. C’est une grande «mafia» qui fait un tort énorme. Il faut acheter nos billets sur Ticketcorner, le site officiel, leurs points de vente, ou sur place à la caisse du cirque.

Vous avez conservé de haute lutte votre emplacement à Zurich, en votation populaire. Et ici, à Neuchâtel?

C’est le contraire: nous disposons pour la première fois du magnifique terrain des Jeunes-Rives. Auparavant, au Vieux-Port, c’était serré et la place aurait manqué pour notre arche.

Vous sentez-vous soutenus par les autorités?

Oui. Les autorités nous soutiennent, mais toutes les villes ne disposent pas de la place suffisante. À Neuchâtel, nous nous sentons les bienvenus.

Disposez-vous de relais politiques?

Nous maintenons nos contacts de longue date avec les politiciens en discutant de nos problèmes devant un café. (Le Matin)