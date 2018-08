Le clown Larible a retiré une grande partie de son recours contre sa condamnation en août 2017 pour actes sexuels avec une mineure. «La culpabilité n'est plus contestée», a annoncé mardi la cour d'appel du canton de Zurich.

David Larible ne s'oppose plus qu'à l'amende et à l'expulsion du territoire qui avait été prononcée. Il avait été condamné avec sursis de 160 jours-amendes à 120 francs chacun, soit 19'200 francs. En outre, il doit quitter le pays pendant cinq ans et verser à la plaignante de 14 ans 1400 francs en dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 2000 francs.

Les faits remontent à octobre 2016, alors que le clown étaient en tournée avec le Cirque Knie. Il était accusé d'être monté dans une chambre d'hôtel avec une mineure de 14 ans. Il l'avait embrassée à trois reprises, puis caressé le dos ainsi que la taille avant de lui embrasser son décolleté. (nxp)