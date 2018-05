Depuis le 2 mai, déneigeuses et fraiseuses se sont activées sur la route du col du Grand-Saint-Bernard. Elles ont dû se frayer un chemin à travers des couches de neige de plusieurs mètres. «Cette année, il y avait passablement de neige. Ça fait 20 jours [ndlr: que l'opération a débuté] et il nous reste encore 300 mètres à faire jusqu'à la douane», déclare Narcisse Darbellay, cantonnier du secteur d'Orsières (VS). La route sera à nouveau ouverte à la circulation dans les prochains jours.

Dans le même registre, découvrez les images impressionnantes du col du Petit-Saint-Bernard reliant le vallon de La Thuile, au Val d’Aoste (Italie) et la Haute-Tarantaise en France. Les murs de neiges ont atteint jusqu'à 10 mètres.

