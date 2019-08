L'an passé, les consommateurs helvétiques ont déboursé 864,7 millions de francs pour des produits issus du commerce équitable, soit 101 francs par personne. Cela représente une hausse de 13% par rapport à l'année précédente et un nouveau record.

Cette croissance est avant tout due à la forte augmentation enregistrée dans le domaine des boissons, explique mercredi dans un communiqué l'association faîtière Swiss Fair Trade.

Ce secteur, qui comprend les jus de fruits, le café et le thé, représentait l'an passé la plus grande part du chiffre d'affaires (24,2%). Il était suivi par le secteur des fruits frais (23,1%) et celui du chocolat et du cacao (18,7%).

Le commerce équitable affiche depuis plusieurs années une croissance constante. Entre 2011 et 2018, son chiffre d'affaires en Suisse a plus que doublé, passant de 393 millions à 865 millions. Les chiffres publiés par Swiss Fair Trade prennent en compte tous les produits commercialisés ou certifiés par ses membres. (ats/nxp)