Juan Poy, le compagnon d'Adeline, salue la publication du rapport de la commission d'enquête parlementaire. «Enfin, on a quelque chose de documenté, qui éclaire pas mal de zones d'ombre. Il montre en particulier que le rapport Chapuis (ndlr: commandé par le conseil d'administration des HUG) était surtout là pour couvrir les Hôpitaux universitaires. Là, le travail est plus objectif.»

A la question de savoir si, à désigner un grand nombre d'entités responsables, le rapport n'exonère pas tout le monde, Juan Poy nuance. «C'est vrai qu'il existe un risque de dire: c'est le système. Mais en fait, il n'y a qu'une dizaine de personnes responsables. Il s'agit d'une manière de rédiger. Par exemple, les députés écrivent: le Conseil d'Etat. Mais en réalité, il ne s'agit que de deux conseillers d'Etat (ndlr: ceux chargés, à l'époque, de la prison et de l'hôpital, Pierre Maudet et Pierre-François Unger).»

Manifestement, Juan Poy a le sentiment que sa parole est, d'une certaine manière, réhabilitée par ce rapport. «Ils ont tout fait pour que je me taise. Au moment du rapport Chapuis, on me disait que j'étais dans l'émotionnel. Mais tout ce que j'ai toujours dit est écrit aujourd'hui. Heureusement que ce rapport arrive, mais cela n'efface pas le mal que des responsables politiques et institutionnels nous ont fait durant ces quatre dernières années.» (Le Matin)