Le site «Watson»précise ce vendredi qu'un«Edelweiss Concert» devrait se dérouler ce samedi avec trois groupes musicaux néonazis connus sur la scène internationale: Lemovice (France), Kraftschlag (Allemagne) et Legion Twierdzy Wroclaw (Pologne). Ces trois formations ont déjà joué à plusieurs reprises lors d'événements musicaux organisés par les représentants du réseau de droite Blood & Honor.

Le scénario va-t-il se répéter en Valais ce samedi ? En octobre 2016, 5000 participants d'extrême-droite s'étaient réunis dans un petit village du nord-est de la Suisse à Wildhaus-Alt Sankt-Johann (SG). Les autorités locales avaient été dupées. Les organisateurs avaient loué une salle pour une soirée musicale avec des groupes suisses locaux pour un maximum 800 spectateurs...

Le Bas-Valais concerné

C'est un flyer circulant dans ces milieux, qui a mis la puce à l'oreille des milieux antifascistes alémaniques. On y voit le Cervin et la date du samedi 12 octobre. Le flyer ne dit pas où le concert doit avoir lieu, mais d'après les recoupements, ce devrait être dans le Bas-Valais, ce que confirmerait indirectement la police fédérale (Fedpol)

Un lien dans la région de Martigny

Les participants sont priés de s'inscrire via une adresse e-mail et de ne pas photographier ni envoyer le flyer par WhatsApp. Selon les recherches du groupe Antifa de Berne, l'adresse e-mail enregistrée dans le dépliant est liée à un numéro de téléphone portable appartenant à un habitant de la région de Martigny (VS).

La police avare d'infos

Toujours selon «Watson», la police cantonale est au courant de l'événement. Elle qualifie la manifestation de «problématique», selon le terme de son porte-parole, Markus Rieder. Celui-ci confirme au «matin.ch», que la police suit la situation de près avec la collaboration de Fedpol. Quant à la localisation du concert, elle n'est pas connue: «Il semble qu'il devrait se tenir en premier lieu dans le Bas-Valais, note le porte-parole, mais l'organisateur pourrait changer le lieu, ailleurs en Suisse romande. Le flyer dit que les participants pourront dormir sur place. Le concert pourrait attirer plusieurs centaines de personnes. Comme il fait beau, il pourrait aussi avoir lieu dehors ou dans une halle industrielle».

Eric Felley