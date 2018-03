Un point de non-retour, c’est le moment où un processus en cours ne peut plus être arrêté. Cette limite, le congé paternité l’a dépassée. C’est la conviction de Laurent Wehrli (PLR/VD). «Je ne sais pas encore quand, comment, ni sous quelle forme, mais le congé paternité verra le jour», affirme le conseiller national. «C’est inéluctable, abonde son homologue Jacques-André Maire (PS/NE). Ceux qui s’y opposent mènent un combat d’arrière-garde.» Tous deux sont membres du comité de l’initiative qui réclame quatre semaines de congé pour les nouveaux pères.

Après plusieurs échecs au Parlement et au Conseil fédéral, trois éléments expliquent ce regain d’enthousiasme. Les sondages, d’abord, qui prédisent un avenir radieux à cette initiative qui a abouti l’an dernier avec 130 000 signatures. Puis le PLR, qui, opposé jusqu’ici, pourrait changer de position sous l’influence de ses élus romands. Enfin, et surtout, l’entrée fracassante d’Ueli Maurer dans le débat. Selon le Tages-Anzeiger, le ministre UDC pourrait intégrer l’idée d’un congé paternité dans le Projet fiscal 17. Vu l’urgence de la réforme fiscale, voilà qui donnerait un coup d’accélérateur au projet.

«Ce serait une bonne monnaie d’échange, réagit Jacques-André Maire. En attendant d’en savoir plus, nous devons maintenir la pression avec notre texte.» Laurent Wehrli juge l’idée d’Ueli Maurer intéressante. «À l’image de ce qui a été fait dans le canton de Vaud, cela permettrait de coupler des avancées sociales à un projet qui profite aux entreprises. Même des cercles économiques alémaniques, frileux jusqu’ici, entrent en matière et peuvent imaginer un contre-projet.» Pour Jacques-André Maire, «les milieux patronaux savent qu’ils devront lâcher quelque chose».

Vraiment? Tant du côté de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) que de l’Union patronale suisse (UPS), le discours officiel dit toujours le contraire. «Un contre-projet n’est pas une option», tacle Corinne Aeber­hard, porte-parole de l’USAM. «Le choix tactique du chef du Département fédéral des finances suscite les plus grandes réserves au sein de l’UPS», tranche son responsable pour la Suisse romande, Marco Taddei.

Certains membres du comité d’initiative ont du mal à voir une fenêtre de tir historique. «Si la peur d’un nouveau refus du Projet fiscal 17 peut favoriser le congé paternité, tant mieux, réagit Anne Seydoux (PDC/JU). Mais je n’ai pas une confiance aveugle en Ueli Maurer. L’avantage de notre texte est qu’il instaure une flexibilité et un financement par les allocations pour perte de gain. C’est la seule possibilité pour que les PME, et pas juste les grandes entreprises, puissent en faire bénéficier leurs employés. Je ne voudrais pas d’un compromis qui rogne sur les congés usuels pour les offrir aux pères. Quatre semaines, c’est un minimum.»

Rebecca Ruiz (PS/VD) rappelle la gifle donnée cette semaine à la loi sur l’égalité. «Quand on voit comment les sénateurs conservateurs ont traité un projet qui n’avait rien de révolutionnaire, j’ai du mal à les imaginer voter un congé paternité. Déconnectés de la réalité, ils ne peuvent pas s’imaginer qu’un père souhaite s’investir pour changer les couches de son enfant.»

Au final, le sort du congé paternité risque bien de se jouer sur sa faisabilité financière. Trois économistes tentent l’exercice.

«Les robots pourront payer cette avancée sociale»

Samuel Bendahan, professeur à HEC Lausanne et conseiller national (PS/VD)

«Il y a beaucoup de manières différentes de financer le congé paternité. On peut évidemment utiliser une cotisation progressive sur la masse salariale – un petit pourcentage par exemple, sur la part du salaire qui dépasse les 100 000 francs. Mais on peut aussi envisager un soutien public, à l’heure où la Confédération vient d’annoncer 5 milliards de francs d’excédent. Ce serait un financement équilibré, qui ne créerait aucune charge supplémentaire pour les citoyens.

»De même, l’idée d’utiliser les rendements d’un fonds souverain à la norvégienne serait excellente: aujourd’hui, la Suisse dispose de fonds considérables et est positionnée dans une Europe qui doit se reconstruire. Les opportunités d’investissements prometteuses sont ainsi très nombreuses et, surtout, elles permettraient de développer la transition énergétique ou encore une robotisation qui profite à la population.

»C’est un peu une boutade, mais on dit que les robots vont nous remplacer… Pourquoi pas, déjà, nous remplacer pendant le congé paternité? Les gains de productivité massifs que vont engendrer la robotisation et l’intelligence artificielle sont une source évidente de financement de cette avancée sociale où notre pays est particulièrement en retard. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en Suisse certains types de revenus, comme les gains en capitaux privés, ne sont pas imposés, ce qui pourrait être changé, sans péjorer les travailleurs ni les entreprises productives, en tête desquelles les PME.»

«La charge d’un congé paternité est supportable, même pour les PME»

Cédric Tille, économiste et professeur au Graduate Institute Geneva

«La pertinence – ou non – de créer un fonds souverain en Suisse est une question séparée de celle du congé parental. Un financement par la TVA, par contre, est toujours préférable, car cet impôt génère moins d’inefficience qu’une taxe sur les salaires. Cela dit, le chiffre de 420 millions de francs par année, avancé par le Conseil fédéral en octobre dernier pour rejeter l’initiative d’un congé paternité de Travail.Suisse, est tout à fait supportable. Tant pour les salariés que les entreprises. Ce montant supplémentaire ferait passer le taux de cotisation aux allocations pour perte de gain (APG) de 0,5% du salaire – parts patronale et employé – actuellement à 0,61%.

»Depuis 2000, le salaire moyen en Suisse a augmenté de 0,7% par an. Le surcoût du congé parental reviendrait donc à renoncer, une seule fois, à une augmentation de salaire pendant deux mois. De plus, le coût reposerait davantage sur les salariés que sur les entreprises. Car l’équilibre du marché du travail entre offre et demande fait que, dans ce cas, le coût pour les entreprises, y compris les PME, soit le salaire plus les cotisations patronales, ne bougerait pas beaucoup, le salaire lui-même s’ajustant à la baisse. Au final, le coût serait payé par les salariés qui verraient leur revenu net – salaire moins cotisations employés – baisser.

»L’introduction d’un congé paternité est souhaitable, car, pour les femmes, le temps passé à s’occuper des enfants entraîne dans leur parcours professionnel des creux préjudiciables.»

L’économie tient ferme au statu quo

Blaise Matthey, directeur général de la Fédération des entreprises romandes

«Nous avons toujours souligné le fait que l’introduction éventuelle d’un congé paternité devait d’abord relever des entreprises et des partenaires sociaux et qu’il faudrait avant tout des solutions d’accueil d’enfants moins bureaucratiques et moins onéreuses. Nous avons enfin demandé de tenir compte des possibilités technologiques pour concilier vie professionnelle et vie privée. Nous n’avons pas attendu les partis politiques pour cela. Cela dit, il n’est jamais inutile d’envisager de nouvelles pistes pour dégager une majorité en faveur du Projet fiscal 17, vital pour l’économie suisse.

»Existe-t-il des solutions alternatives pour financer un tel projet? Tout d’abord, la hausse de la TVA doit être réservée à l’équilibre des comptes de l’AVS. Ensuite, la politique monétaire ne doit pas servir à régler des problématiques sociales spécifiques, et je suis totalement opposé à la création d’un fonds souverain, dont on ne sait pas franchement sur quoi il reposerait. Nous ne sommes ni la Norvège ni le Qatar avec leurs ressources gazières. Le coût du travail suisse est déjà le plus élevé du monde. Les propositions d’augmentation pullulent. Elles seront forcément compensées au niveau des salaires, pour ne pas faire déguerpir l’emploi de Suisse. Ce n’est pas de la fiction dans un pays qui crée, de plus, l’insécurité autour de sa fiscalité des entreprises. La priorité, c’est l’emploi et, pour cela, il faut réformer cette dernière, sans y mettre trop de facteurs qui relèvent d’autres domaines.» (Le Matin)