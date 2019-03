À l’approche du printemps, les jeux de tirage quotidiens MAGIC 3 et MAGIC 4, ont fait peau neuve le 10 mars dernier. D’un coup de baguette MAGIC, la nouvelle famille a été regroupée : ainsi, les deux jeux sont désormais disponibles sur un seul bulletin détachable pour qui choisit de jouer dans l’un des 2600 points de vente de la Loterie Romande. Mais que ceux préférant cocher leurs numéros en ligne se rassurent, la plateforme loro.ch permet aussi de jouer à ces deux jeux de tirage quotidiens, du lundi au samedi.

Comment jouer? Rien de plus simple. Dans la grille MAGIC 3, il suffit de cocher un chiffre de 0 à 9 dans chacune des trois colonnes. Et, pour MAGIC 4, vous l’aviez deviné, c’est le même topo mais sur quatre colonnes. Vous devez choisir si vous souhaitez l’option « Ordre exact » ou « Tous les ordres ». N’hésitez pas à vous offrir un max de chance en utilisant les chiffres qui vous entourent. Et pourquoi ne pas puiser l’inspiration dans votre plaque minéralogique, votre poids ou votre date de naissance? Toutes les méthodes sont bonnes pour tenter de gagner jusqu’à 10 000 francs, si vous avez pronostiqué les bons numéros de MAGIC 4 dans l’ordre exact.

Gains intéressants pour des mises minimes

«Grâce à ses tirages quotidiens et aux perspectives de gains intéressants pour des mises minimes – la mise de base est de deux francs - commente Sylvie Soares du kiosque Le Petit Coin de Soleil à l’avenue d’Ouchy de Lausanne, la nouvelle Famille MAGIC remporte déjà un vif succès auprès de notre clientèle.»

Les jeux de tirage représentent le secteur le plus important de la Loterie Romande. Parmi les plus connus, citons bien sûr l’EURO MILLIONS et le SWISS LOTO. D’autres jeux comme le LOTO EXPRESS, le BANCO et la Famille MAGIC viennent compléter cette offre.

(Le Matin)