Il n'y a jamais de vrai conducteur dans un crash-test: c'est évidemment le rôle d'un mannequin. Mais pour celui réalisé vendredi au Centre de tests dynamiques (DTC) de Vauffelin (BE), il n'y avait pas non plus de faux conducteur, puisqu'il s'agissait d'un démonstration avec des véhicules complètement autonomes.

Pour ses 25 ans, le DTC a effectué des démonstrations de conduite avec des systèmes d'aide, ainsi qu'une collision devant ses invités, dont l'analyse interviendra plus tard. Il s'agissait pour cet anniversaire de faire passer un message futuriste.

Le même crash-test mais vu sous un autre angle

«Nous supposons que la sécurité pourra être considérablement améliorée grâce aux nouvelles technologies», disent les experts, même s'il apparaît peu probable que le nombre d'accidents diminue de manière significative dans la phase initiale.

Mesure du pouls

Caméras périphériques, capteurs de stationnement, mesure du pouls au volant, freinage d'urgence automatique, système d'alerte de changement de voie: dans la voiture intelligente, la réalité dépasse la fiction!

Un dernier angle... pour la route

«Les voitures se stationnant seules sont du passé, les voitures de demain rouleront de manière complètement autonome et s'empareront de l'espace aérien», prévoient les ingénieurs du DTC. C'est la collision entre deux véhicules futuristes de ce type qui a été organisée vendredi: un véhicule à conduite autonome contre un taxi aérien électrique.

Mise en réseau

«Grâce à ces nouvelles libertés, l'intérieur des automobiles peut être redessiné», détaillent les ingénieurs confrontés à de nouveaux défis pour les systèmes de retenue, par exemple pour les passagers allongés...

Conclusion du DTC: «La mise en réseau et la numérisation jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie automobile», la connectivité étant un critère grandissant dans le choix d'une marque. (Le Matin)