Heiko Nieder, du Dolder Grand à Zurich, est le «cuisinier de l'année 2019» du Gault&Millau Suisse. Le guide lui décerne 19 points sur 20.

Heiko Nieder est le septième chef suisse a recevoir la note 19, a indiqué lundi Gault&Millau Suisse au cours d'une conférence de presse. Le cuisinier du Dolder Grand rejoint Franck Giovannini (Crissier/VD), Bernard Ravet (Vufflens-le-Château/VD), Didier de Courten (Sierre/VS), Philippe Chevrier (Satigny/GE), Andreas Caminada (Fürstenau/GR) et Peter Knogl (Bâle).

La «cuisinière de l'année» est Marie Robert, du Café Suisse, à Bex (VD). Elle obtient 16 points sur 20.

Quatre cuisiniers obtiennent 18 points. Il s'agit de l'équipe Sebastian Zier et Moses Ceylan, du restaurant Einstein à St-Gall, de Walter Klose, au Gupf à Rehetobel (AR), de Mattias Roock, du Castello del Sole à Ascona (TI), et de Martin Göschel, du restaurant Sommet, à Gstaad (BE).

Quatre «découvertes de l'année»

Quatre chefs reçoivent le titre de «découverte de l'année 2019». Les trois premiers sont installés en Suisse alémanique et sont crédités de 16 points sur 20: Pascal Steffen, du Roots à Bâle, Jeroen Achtien, en été au Vitznauerhof à Vitznau (LU) et en hiver au Waldhotel à Davos (GR), et Marco Campanella, de l'Eden Roc à Ascona (TI).

Le quatrième est en Suisse romande et il obtient 15 points. Il s'agit du Belge Bert De Rycker, du restaurant Le Rawyl à Randogne (VS).

Le «sommelier de l'année 2019» est une sommelière. Anna Junge travaille au Schloss Schauenstein à Fürstenau (GR), dont le chef est Andreas Caminada. Le «pâtissier de l'année 2019» est Sébastien Quazzola, du restaurant Le Richemond à Genève. L'«hôtel de l'année 2019» est le Bürgenstock Resort Lake Lucerne. (ats/nxp)