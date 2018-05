«Que faire en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Réanimation: oui ou non?» Cette question posée dans un formulaire a laissé perplexe Thierry*, curateur et représentant légal de Jacques*, 89 ans, résidant dans un foyer pour personnes atteintes de trouble de la mémoire dans le canton de Fribourg. Par une simple croix, ce curateur de 36 ans devait choisir si oui ou non le personnel médical était autorisé à réanimer son pupille incapable de discernement, en cas d’arrêt cardio-respiratoire.

Séquelles graves

Cette question déconcertante est posée lorsque les tentatives de réanimation ont peu de chances d’aboutir, ou que le dommage potentiel de celle-ci peut engendrer des séquelles neurologiques graves, d’après les recommandations médico-éthiques de l’Académie suisse des sciences médicales.

«Il me paraît très dangereux qu’un curateur puisse renoncer à des actes de premier secours sur son pupille, d’autant que le formulaire – que j’ai reçu par la poste – prêtait à confusion, note Thierry. Sa forme succincte ne nous pousse pas à réfléchir en profondeur.» S’il revient au curateur de prendre une telle décision, c’est que son pupille n’avait pas écrit de directives anticipées et que, sur la liste des personnes habilitées à le représenter, le curateur se situe avant le conjoint ou les descendants. Qu’il soit de la famille ou non.

S’abstenir

«Même si cette situation est légale, elle ne convient pas pour des raisons éthiques», réagit Bertrand Kiefer, médecin, rédacteur en chef de la Revue médicale suisse et ex-membre de la Commission nationale d’éthique. Pour lui, le curateur devrait s’abstenir de prendre une telle décision s’il ne connaît pas assez bien l’avis de son pupille. «Au moins, il faudrait qu’il interroge les personnes qui l’ont connu dans le passé pour savoir si oui ou non il aurait souhaité être réanimé en cas d’arrêt cardio-respiratoire, dans le cas où il se trouverait dans l’état de santé qui est actuellement le sien. Un cas difficile comme celui-ci peut être évité si on demande assez tôt aux personnes dont l’état mental baisse de désigner un représentant thérapeutique officiel. C’est alors cette personne qui prendra les décisions.»

Légalement, Thierry n’est pas obligé d’accepter de remplir ce formulaire, mais il s’est senti vivement incité à le faire. Il relève que la loi prévoit que le médecin en cas d’urgence administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. Rien n’est précisé pour le représentant légal. Une deuxième question était également posée dans la lettre que Thierry a reçue: «En cas d’autre problème (chute, fracture), le personnel du foyer est autorisé à appeler l’ambulance. Oui ou non?» Pour Thierry, le risque de maltraitance est là si le représentant légal est peu scrupuleux. (Le Matin)