Après le cinéaste Fernand Melgar à Lausanne, le conseiller national Benoît Genecand (PLR/GE) a poussé un coup de gueule sur Facebook contre le deal de rue à Genève. D'un point de vue du politiquement correct, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère puisqu'il a ciblé clairement les Africains: «Tous ces dealers sont des hommes (noirs, dois-je le rappeler ?)» ou de préciser: «...cela se voit. Cela s'entend aussi.» Ce qui a fait réagir le Vaudois, qualifiant ces propos de «démagogiques et xénophobes» sur Radio Lac.

«J'ai été bienveillant»

«C'est une mauvaise lecture de mes propos, réfute le Genevois C'est un constat, la filière dans mon quartier vient d'Afrique centrale, ce sont des Nigériens, c'est la réalité.» Pour Benoît Genecand, qui habite rue de la Synagogue, proche de la Coulouvrenière, la situation ne date pas d'hier et a fini par user sa tolérance: «Cela fait 20 ans que j'habite ici et 15 ans que cela dure en allant crescendo. Au début j'étais bienveillant et pensais que ces gens n'étaient pas bien méchants. Mais il sont de plus en plus envahissants. Ils défient du regard les hommes et interpellent les femmes, c'est devenu leur territoire.»

Comme Fernand Melgar, son coup de gueule vise l'inaction des autorités, qu'il a alertées à plusieurs reprises: «Lui comme moi, nous sommes touchés dans notre quartier. On ne peut plus accepter la captation de l'espace public par une activité illégale comme le deal de rue. Les politiciens qui ne vivent pas ces situations l'oublient. A la Coulouvrenière, les gens se sentent abandonnés. Il y a une école de danse, mais les parents n'osent plus laisser leurs enfants y aller tout seul. Le ras-le-bol est unanime.»

«Si M. Poggia règle le problème...»

Dans la «Tribune de Genève» de mardi, le nouveau chef de la police, Mauro Poggia, réagit et explique que «le 26 septembre, une opération a été menée avec pour effet 61 interpellations et 20 arrestations. Le but est de bien faire comprendre aux dealers qu'ils n'occupent pas le territoire et de monter des opérations surprises qui déstabilisent ce milieu.»

En rentrant chez lui ce matin, Benoît Genecand a aperçu un car de police, mais il n'en tire pas de conclusions hâtives: «Si M. Poggia parvient à régler le problème, alors c'est formidable! Mais il ne sert à rien de déplacer le deal d'un quartier à un autre. Il faut le déplacer de l'extérieur à l'intérieur. A Zurich par exemple, ils ont trouvé le moyen de le déplacer dans les appartements.» (Le Matin)