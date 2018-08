Depuis plus de 40 ans, le casino de Campione est un fleuron des maisons de jeu d'Europe. Par la taille de son bâtiment, créé par l'architecte Mario Botta en 2007, c'est même le plus grand du continent. Mais, depuis le 27 juillet dernier, il a fermé ses portes pour cause de cessation de paiement après une longue procédure de mise en faillite commencée en début d'année. Finalement, le préfet de la région de Côme a pris la décision couperet qui condamne l'établissement et ses 132 millions d'euros de dettes.

Pour cette commune de 2000 habitants, qui ne vivait que par le jeu, cela signifie un arrêt de mort économique brutal. 487 employés et 86 fonctionnaires communaux ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Depuis, Campione n'est plus Campione, ses rues sont désertes. La police municipale dotée de 22 postes n’a plus que deux agents. L’office du tourisme a été fermé.

Sur l'autre rive, depuis Lugano, la Suisse ne peut qu'assister au naufrage. L'enclave de Campione de 1,6km2 est totalement entourée par le territoire helvétique. Sa monnaie est le franc suisse, les voitures ont des plaques tessinoises et le téléphone est géré par Swisscom... Sur le plan humain, c'est un drame qui se joue pour les familles des employés, dont la moitié vivent d'ailleurs au Tessin. Pris dans la procédure de faillite, ils n'ont pas été formellement licenciés et n'ont pas droit au chômage. Ils ont érigé des tentes sur le parking devant le bâtiment du casino, espérant sortir de ce mauvais rêve ou de cette mauvaise farce. Chaque jour, certains additionnent le manque-à-gagner depuis la fermeture, soit déjà près de 7 millions d'euros.

«Nous avons bénéficié de 40 ans de bien-être absolu grâce au casino»

En janvier déjà, la situation était critique. L'établissement ne pouvait plus honorer ses créances vis-à-vis des banques, mais aussi de la commune. Pour le maire, Roberto Slamoiraghi, ces montants pouvaient bien attendre. Il était plus urgent de sauver les emplois, quitte à raboter les salaires et les retraites: «Ce serait le premier casino du monde à finir en banqueroute ou à demander un dépôt de bilan, disait-il. Et si faillite il y a, que se passera-t-il après? Nous avons bénéficié de 40 ans de bien-être absolu grâce au casino. Aujourd'hui, nous devenons pauvres... Nous devons travailler pour survivre, en faisant des sacrifices.»

Quand la maison de jeux rouvrira?

En 2017, le chiffre d’affaires de Campione a dépassé les 90 millions d’euros pour une dette de plus de 100 millions. Un plan de remboursement sur cinq ans a été proposé, en vain. Ce mercredi 29 août, les employés vont faire entendre une nouvelle fois leurs voix à Côme devant le préfet. Cité par l'ATS, leur représentant précise: «Nous lui demanderons si le Gouvernement s’intéresse à nous, comment et quand la maison de jeux rouvrira et quelles mesures seront prises pour rééquilibrer la gestion et éviter qu’une telle situation ne se reproduise.» D'autres en appellent au Ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui n'a pas répondu à leurs appels. D'autres ont voulu envoyer une lettre au président Sergio Mattarella, mais elle a dû être retenue à cause de la tragédie de Gênes.

«Riches et privilégiés»

Las, personne ne semble vouloir s’apitoyer sur le sort des habitants de Campione: «Pour les Italiens, nous sommes des Suisses et pour les Suisses nous sommes des Italiens», relève la syndicaliste locale Rosy Bianchi. Sans doute que les Campionesi paient le fait d'avoir été considérés pendant longtemps comme des gens «riches et privilégiés». La mauvaise gestion de leur casino peine à susciter la compassion. (Le Matin)