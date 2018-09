C'est marrant comme la vie peut parfois rassembler des personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. L'histoire d'une Alémanique de 34 ans en est le parfait exemple, rapporte jeudi 20 Minuten.

Tout a commencé en 2005 lorsque la Suissesse a récupéré Mogli, le chat de sa soeur partie s'installer à l'étranger. A cette époque, la trentenaire vivait dans une colocation à Brunnen (SZ). Or comme l'animal n'y avait pas la possibilité de sortir, elle a fini par déménager à Morschach (SZ). «Le logement se situait un peu à l'écart du village. Mogli pouvait donc sortir sans problèmes. C'est pourquoi je l'ai fait pucer.»

Pendant les sept années qui ont suivi, Mogli a vécu une vie tranquille et était le centre de l'attention. Or les choses ont changé en 2013, année au cours de laquelle l'Alémanique a mis au monde une petite fille. «Il s'est enfui, probablement parce qu'il était jaloux de mon enfant.»

Malade et amaigri

La trentenaire se souvient avoir peu à peu perdu espoir de le revoir un jour. «Comme personne ne l'avait jamais revu, on m'a dit qu'il avait sûrement été mangé par un autre animal.» Mais tel n'était pas le cas. Car à la mi-août de cette année, soit cinq ans plus tard, un homme de la région a trouvé Mogli avant de contacter le service de secours pour animaux de Suisse centrale (TRDZS). Le chat était alors en mauvais état et amaigri. Mais grâce à sa puce, sa propriétaire a rapidement pu être retrouvée.

Marcel Henzen du TRDZS raconte: «La propriétaire n'en revenait pas.» Touché par cette histoire, il a décidé de publier sur le site du TRDZS une interview de la jeune femme. Quelques jours après, un homme de Brunnen a contacté le service de secours pour animaux, expliquant qu'il avait accueilli Mogli chez lui pendant un certain temps, il y a cinq ans en arrière. Henzen a alors décidé de transmettre les coordonnées du retraité à la jeune maman, qui a, à son tour, contacté le senior.

Mogli a désormais 13 ans

Après avoir rendu visite à la petite famille à Morschach (SZ), l'homme a avoué que Mogli, désormais âgé de 13 ans, lui manquait énormément. Touchée, la trentenaire a donc remis Mogli au monsieur à condition de pouvoir lui rendre visite régulièrement. Quant à l'individu ayant retrouvé le chat à la mi-août: il a non seulement déjà rencontré la mère de famille, mais passe aussi régulièrement au domicile du retraité pour rendre visite au chat. «Grâce à cette histoire, trois personnes totalement inconnues se sont rencontrées et sont désormais liées les unes aux autres», se réjouit la jeune femme. (Le Matin)