Selon les chiffres de l'OFSP publiés dimanche à 12h, le pays compte désormais 281 personnes infectées. 51 autres cas sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif.

Samedi, l'Office fédéral de la santé publique avait signalé 228 cas confirmés. Vingt cantons, dont tous les romands, sont touchés. Toutes les personnes touchées sont isolées et les autorités sanitaires informent les personnes qui ont eu un contact étroit avec elles.

08.03 12h Le bilan actuel fait état de 332 cas testés positifs en Suisse et FL. 281 ont été confirmés, et 51 autres sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif.

Une moyenne de 46 ans

La tranche d'âge des cas testés positifs jusqu'ici va de 0 à 89 ans, la médiane étant de 46 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 54% des cas concernent des hommes, 46% des femmes.

Un second décès en Suisse a été annoncé dimanche après-midi, à l'hôpital cantonal de Liestal (BL). Il s'agit d'un homme de 76 ans vivant dans le canton de Bâle-Campagne.

Le septuagénaire infecté au Covid-19 souffrait déjà d'une maladie cardiaque, a fait savoir l'état-major de crise cantonal. Il est arrivé à l'hôpital cantonal de Bâle-Campagne à Liestal en provenance d'un autre établissement la semaine passée. Déjà testé positif, «il est arrivé chez nous très malade», a dit devant les médias dimanche le médecin-chef Jörg Leupi.

Le septuagénaire a de plus subi un infarctus. «Il avait en outre fait part de ses voeux de ne pas subir de soins intensifs, ce que nous avons respecté», a précisé le médecin-chef. Les soignants ignorent en revanche où et comment la victime a été infectée. Ils savent en revanche avec qui elle est entrée en contact une fois contagieuse.

Un premier décès avait été annoncé jeudi, une femme de 74 ans dans le canton de Vaud. Elle s'était probablement infectée en Italie. La patiente est décédée au CHUV, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'était brutalement détérioré.

Situation en Italie sous surveillance

Le Conseil fédéral suit de près la situation en Italie. L'impact des mesures de quarantaine drastiques prises dimanche dans le nord de l'Italie semble encore incertain pour les frontaliers au Tessin. Le Conseil fédéral est en contact avec les autorités italiennes. Quant aux trains transfrontaliers, ils circulent normalement.

«Le Conseil fédéral suit étroitement les développements de la situation en Italie», a indiqué dimanche sur Twitter son porte-parole André Simonazzi. Le gouvernement est en contact avec les autorités tessinoises et italiennes afin d'évaluer en permanence son dispositif de réponse à ces événements, a-t-il précisé.

L'impact de la mesure prise en Italie semble encore flou pour les frontaliers. Selon le décret du gouvernement italien, les déplacements dans la zone en quarantaine devront être limités à «des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé».

Les trains circulent

Les CFF ont eux indiqué que les trains transfrontaliers continuent de circuler selon l'horaire. Les autorités italiennes n'ont pas ordonné de restrictions dans ce domaine, explique la compagnie dans un bref communiqué. Tous les convois sont régulièrement désinfectés depuis la fin février.

Malgré ces évolutions, la majorité de la population suisse reste calme. Selon un sondage, elle soutient clairement les mesures prises par la Confédération. Selon ce sondage de l'institut de recherche Link, pour le SonntagsBlick, 76% des sondés considèrent par exemple que l'interdiction des grands événements est appropriée. L'enquête a été menée du 3 au 6 mars auprès de 1074 personnes dans les trois régions linguistiques principales du pays.

Les deux tiers (67%) des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu menacées par le virus. En revanche, 24% jugent le danger lié au coronavirus comme moyen et 8% comme élevé. Ces valeurs restent stables et n'ont que peu changé par rapport à la semaine précédente.

Un sondé sur quatre est favorable à la fermeture des frontières avec l'Italie, pays le plus touché par le coronavirus avec la Chine, la Corée du Sud et l'Iran. Le Conseil fédéral et les ministres européens de la santé se sont jusqu'à présent prononcés contre cette mesure, en raison de ses importantes conséquences.

Suffisamment informé

La gestion de la crise par le Conseil fédéral est jugée comme bonne par une grande partie des personnes interrogées. Par ailleurs, 86% estiment que l'OFSP les informe suffisamment.

Selon l'enquête, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par la Confédération. Ainsi, 93% des sondés disent se laver fréquemment les mains, 76% évitent de se serrer la main et plus de la moitié s'abstiennent temporairement de voyager à l'étranger.

Les masques de protection ne convainquent en revanche pas. Moins d'une personne sur dix envisage d'en porter.

Annulations

Cependant, les annulations d'événements se poursuivent. La Fondation Gianadda à Martigny (VS) a supprimé les conférences prévues les 17, 18 et 19 mars en présence de l'ancien conseiller fédéral et collectionneur d'art Christoph Blocher. Elle invoque les recommandations fédérales et cantonales sur le coronavirus liées aux manifestations de plus de 150 personnes.

L'exposition «Chefs-d'oeuvre suisses» reste elle ouverte tous les jours jusqu'au 14 juin, rappelle la Fondation Gianadda. Quant au Parti socialiste suisse (PS), il pourrait reporter à l'automne son Congrès prévu à Bâle les 4 et 5 avril. La succession de Christian Levrat à la présidence ainsi que les vice-présidences doivent être réglées lors de ce congrès. Le PLR a lui déjà annoncé qu'il renonce à son assemblée des délégués du 4 avril à Bienne.

Solutions pour les entreprises

L'épidémie va aussi laisser des traces dans l'économie suisse au premier semestre 2020, estime la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.

Le Seco est en contact étroit avec les entreprises et autres organes de l'économie, a-t-elle annoncé à la radio alémanique SRF. Les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail représentent une bonne solution, mais elles n'aident pas partout. La Confédération entend soutenir les entreprises touchées par des solutions taillées sur mesure.

La directrice du Seco rejette en revanche clairement les revendications de plan de relance économique. Des mesures à court terme sont demandées maintenant, tandis qu'un tel plan court sur des années.

Les frontaliers italiens pourront traverser la frontière

Les frontaliers italiens ne sont pas concernés par la décision du gouvernement italien de confiner près de 15 millions de personnes dans le Nord du pays. Ils pourront continuer de traverser la frontière pour venir travailler en Suisse.

«Les restrictions introduites aujourd'hui n'interdisent pas les déplacements pour des raisons professionnelles avérées», précise le ministère. A moins qu'ils ne soient soumis à la quarantaine ou qu'ils aient été testés positifs au Covid-19, les frontaliers pourront donc entrer et sortir des territoires concernés pour accéder à leur emploi et rentrer chez eux.

Le ministre des Affaires étrangères italien Luigi Di Maio a informé dimanche après-midi son homologue Ignazio Cassis de la décision du gouvernement italien lors d'un entretien téléphonique. Dans la foulée, le ministre de la santé Alain Berset a aussi fait le point de la situation avec le président du gouvernement tessinois Christian Vitta afin de clarifier les implications du développement de l?épidémie en Italie pour le Tessin et la Suisse.

Les autorités italiennes effectueront des contrôles afin de faire respecter les décisions. Notamment, un système de monitorage est mis en place à la frontière de la zone de sécurité, afin de vérifier que seuls les déplacements autorisés ont lieu. La Suisse mettra également un système de monitorage en place, dont les modalités seront définies ces prochaines heures, précise la Chancellerie fédérale dans un communiqué.

Apporter des vêtements de rechange

Tous les moyens seront bons pour les frontaliers de prouver la raison commerciale ou professionnelle de leur déplacement, y compris une déclaration qui peut être faite à la police en cas de contrôle, précisent encore les autorités de la Péninsule. Les travailleurs frontaliers devront se munir d?un document tel le livret G (livret pour étrangers) prouvant leur activité professionnelle. Les employeurs suisses sont invités à expressément informer leurs employés de ces dispositions.

Malgré cette souplesse accordée aux quelque 60'000 frontaliers italiens travaillant en Suisse, certaines entreprises du Tessin ou du Valais ont conseillé à leurs employés italiens de se préparer à un éventuel séjour temporaire en Suisse. Des frontaliers ont en effet indiqué à l'agence de presse italienne ANSA qu'ils ont été invités par leurs employeurs à apporter des vêtements de rechange pendant quelques jours.

Pour toutes les autres activités, des restrictions sévères ont été édictées par les autorités italiennes. En conséquence, il est demandé aux Suisses et résidents en Suisse de ne pas se rendre dans les régions concernées. La frontière reste également ouverte pour le trafic des marchandises, précise la Chancellerie.

