Le dossier électronique du patient devrait être introduit chez tous les professionnels de la santé et prestataires de soins. Pas seulement dans les hôpitaux et chez les médecins. Le National a accepté jeudi par 161 voix contre 12 une motion de sa commission de la santé publique en ce sens.

La numérisation rend le système de santé plus sûr, plus efficace et de meilleure qualité, a affirmé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Pour l'instant, seules les institutions hospitalières, telles que les hôpitaux, les établissements médicosociaux ou encore les maisons de naissance, sont tenues d'introduire le dossier électronique du patient.

Pour cela, elles s'affilient aux communautés de référence pour permettre à leurs patients d'ouvrir un dossier électronique. Le Conseil national a décidé en décembre dernier de demander aux médecins de s'affilier eux aussi à une communauté de référence.

C'est un pas important pour la diffusion du dossier électronique au secteur ambulatoire. Le National veut désormais introduire le dossier électronique chez tous les prestataires du milieu médical.

Pour le Conseil fédéral, il faut avancer dans ce domaine par étapes. Un premier pas a été franchi en décembre pour les médecins. Le dossier électronique sera opérationnel à partir du mois d'avril de l'année prochaine, a rappelé le ministre de la santé Alain Berset. Il faut acquérir l'expérience nécessaire sur son utilisation avant de l'étendre à tous les prestataires, a-t-il plaidé en vain.

Le dossier passe aux Etats. (ats/nxp)