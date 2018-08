Il aura tenu à peine plus de 24 heures. Le drapeau XXL du Säntis est à nouveau déchiré, souligne le Blick jeudi. Le plus grand drapeau suisse du monde, installé sur le point culminant du massif de l'Alpstein dans les Préalpes appenzelloises, n'a en effet pas résisté aux intempéries qui ont frappé la Suisse orientale ce 1er Août.

Déjà déchiré depuis deux ans en raison de rafales de vent, la toile géante helvétique avait été redéployée le 31 juillet en prévision de la Fête nationale. Une vingtaine de personnes avaient été mobilisées pour l'installer pendant environ trois heures. Le drapeau mesure 80 mètres sur 80 et pèse quelque 700 kilos.

1.-August-Gewitter auf dem Säntis war zu heftig: Grösste Schweizerfahne der Welt schon wieder gerissen https://t.co/faKLJTOTU2 pic.twitter.com/MkbwHeFBLf — Blick (@Blickch) 2 août 2018

Il faut dire que le 1er Août a été un véritable festival de feux d'artifice mais aussi d'éclairs. Il en est tombé plus de 19'000 sur la Suisse selon MeteoNews, essentiellement dans le canton de St-Gall (2549 impacts). Les Alpes, notamment en Valais (2230) et surtout aux Grisons (4498) ont été elles aussi copieusement servies, selon une carte diffusée sur Twitter. Selon SRF Meteo, de violentes rafales ont accompagné la pluie.

Arbres à terre, caves inondées et tronçons de routes sous l'eau: les secours des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont eu fort à faire. Personne n'a été blessé. Dans le canton des Grisons, une coulée de boue a envahi la route du col de la Flüela. À Saint-Gall, l'A13 était sous l'eau.À Arbon (TG), sur le lac de Constance, le festival en plein air de Heizwerk a été interrompu et les participants priés de rentrer chez eux en raison de la tempête et de la pluie

Mais la pluie n'a pas amélioré la situation de sécheresse et la canicule devrait durer jusqu'au week-end au moins. Pour réduire durablement les effets de la sécheresse, il faudrait des précipitations importantes et surtout plus longues. «Mercredi, il a plu intensément, mais seulement ponctuellement et nulle part très longtemps», a déclaré Markus Kägi de MétéoSuisse.

