Un drone était tombé dans la rade de Zurich, à environ 200m de la rive, vendredi passé. Il transportait un échantillon de sang sans importance dans le cadre d'une phase de test de vols entre une clinique du groupe Hirslanden et le laboratoire central situé de l'autre côté de la rade.

A 20 mètres de profondeur

L'appareil a pu être extrait de l'eau lundi. Deux plongeurs de la police l'on retrouvé dimanche à environ 20 mètres de profondeur. Des spécialistes tentent désormais de découvrir pourquoi le drone est tombé dans le lac.

Vols suspendus

Jusqu'à ce que la cause de l'accident soit connue, La Poste a décidé de suspendre les vols de drones de transport pour l'hôpital de Lugano et l'hôpital universitaire de Zurich. Les drones postaux ont effectué jusqu'à présent plus de 3000 vols sans accident à Lugano, Berne et Zurich. (Le Matin)