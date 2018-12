Un incendie s'est déclaré au Lausanne Palace, ce lundi en début d'après-midi. «Le feu est sous contrôle, mais il n'est pas encore totalement maîtrisé», indique Antoine Golay, porte-parole de la police de Lausanne. «Nous avons été alertés à 13h30. Il n'y a pas de blessés graves, mais quelques personnes ont été incommodées par la fumée. Huit ont reçu les soins adéquats directement sur place. Des ambulances avaient bien évidemment été dépêchés. Personne n'a été hospitalisé.»

«On a senti l'odeur»

Un Lausannois de 18 ans se trouvait dans l'hôtel, plus précisément au LP's Bar, avec les siens. «J'étais venu manger avec ma famille. Nous avions déjà passé la commande. Nous avions reçu les boissons.» Ils n'auront pas le temps de déguster leurs plats. «Nous avons senti l'odeur de la fumée et on nous a demandé d'évacuer. J'avais oublié mon bonnet à l'intérieur, j'ai juste pu le récupérer. C'était assez impressionnant. La couche de fumée était assez épaisse. Pour moi, le feu a pris dans les cuisines. On a eu l'impression que ça venait du long couloir qui mène dans le hall de l'établissement de luxe.»

Reporter Mobile/Le Matin

L'incendie a provoqué un impressionnant dégagement de fumée. A priori, le feu serait parti du bar au rez-de-chaussée, notent à ce stade les forces de l'ordre. Antoine Golay de préciser: «Au niveau du LP's Bar. Il n'y a eu aucun mouvement de panique. L'hôtel a été partiellement évacué, mais la plupart des clients sont sortis d'eux-mêmes. A ce stade, on ignore si ceux qui séjournent dans l'établissement de luxe pourront regagner leurs chambres.»

Quartier bouclé

La fumée, qui s'échappait du cinq étoiles, a fait craindre le pire. «Seule la partie ouest est touchée. On ne peut pas encore chiffrer les dégâts. Ils seraient quand même importants. Plus de peur que de mal bien heureusement, poursuit le communicant de la police lausannoise, la fumée est montée dans les étages et les conduites d'évacuation.»

Le quartier de la rue du Grand-Chêne a été complètement bouclé. Dix-sept sapeurs-pompiers, avec six véhicules, sont intervenus sur le terrain.

Reporter Mobile/Le Matin

(Le Matin)

Reporter Mobile/Le Matin