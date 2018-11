Le forcené qui a blessé deux personnes avec une tronçonneuse à Schaffhouse en juillet 2017 a été inculpé de tentatives de meurtre. L'homme est actuellement en traitement stationnaire forcé dans une clinique.

L'enquête est terminée, a indiqué lundi la police schaffhousoise. Le Ministère public a inculpé l'homme de 52 ans. Le dossier a été transmis au tribunal cantonal.

Les faits remontent au 24 juillet 2017. L'homme, un marginal qui vivait depuis des mois dans la forêt, a blessé deux personnes avec une tronçonneuse dans les bureaux de l'assurance maladie CSS dans la vieille ville de Schaffhouse.

Le forcené avait réussi à prendre la fuite malgré le bouclement de la vieille ville et le déploiement d'environ 300 hommes dans la région. Il a finalement été arrêté un jour et demi plus tard à Thalwil (ZH). Il n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation.

Comportement imprévisible

Durant sa détention préventive, l'homme a fait preuve d'un comportement imprévisible en raison de brusques changements d'humeur. Il a été placé en traitement stationnaire forcé en septembre 2017 au centre de thérapie stationnaire forensique de l'hôpital cantonal de Zurich à Rheinau.

Un traitement par médicaments antipsychotiques lui a été imposé en juin 2018. L'homme s'y est opposé en vain devant le tribunal d'arrondissement d'Andelfingen (ZH). Saisi d'un recours, le tribunal cantonal de Zurich a estimé que les conditions d'un traitement forcé étaient remplies.

Le forcené a alors fait recours au Tribunal fédéral. Celui-ci n'est pas entré en matière, car le recours était insuffisamment motivé. (ats/nxp)