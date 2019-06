Un héro, vraiment?

Fiché par la police, l'homme le plus recherché de Suisse en 2010 a vécu à Bienne pendant des années sans jamais s'être annoncé auprès du service de la population. Peter Kneubühl a quitté Bienne en 1963 pour y revenir en 1976 et repartir aussitôt. Depuis cette date, il n'a plus jamais déposé ses papiers à Bienne. En 2006, les autorités constatent qu'il habite sa maison dans le quartier des Tilleuls sans s'être annoncé auprès du contrôle des habitants, la police municipale tente une prise de contact et lui adresse alors une amende qu'il conteste.Peter K. se retrouve fiché dans la base de données RIPOL de la police avec la mention «armé».