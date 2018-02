Les humains ne sont pas les seuls à souffrir du froid, qui fait grelotter notre pays depuis quelques jours. Les chauves-souris ont, elles, aussi beaucoup de mal à supporter les températures glaciales, révèle «20 Minuten».

«A cause du froid, de nombreuses chauves-souris sont actuellement tirées de leur hibernation», explique Franziska Heeb, en charge d'une association thurgovienne qui s'engage pour la protection de ces animaux. Cela se produit lorsque le mercure passe en-dessous de 5 à 7 degrés dans l'endroit où ces mammifères volants se sont installés pour l'hiver. «Dans ce cas, ils sortent de leur cachette et sont littéralement assommés par le froid.»

Nourries pendant deux à trois jours

«Afin de pouvoir faire face aux températures extrêmes, les chauves-souris doivent donc augmenter la température de leur corps de 2 à 41 degrés. Leurs battements de cœur passent eux aussi d'environ 3 à 1000 par minute. Ceci demande beaucoup d'énergie à ces animaux», précise Franziska Heeb. Et d'ajouter: «Pour compenser cette grande dépense en énergie, il faudrait que les chauves-souris chassent pendant une semaine. Mais ce n'est pas possible en hiver. Raison pour laquelle elles cherchent rapidement un autre endroit plus chaud pour continuer leur hibernation.» Malheureusement, un grand nombre n'y parvient pas et finit par mourir de froid.

Ces derniers temps, l'experte accueille dans son centre un nombre grandissant de mammifères ayant besoin d'aide. «Nous les nourrissons pendant deux à trois jours et ensuite nous les plaçons dans une pièce ayant la bonne température pour qu'ils continuent leur hibernation encore pendant environ un mois.» Vers fin mars, lorsque les températures extérieures sont plus élevées, les animaux sont relâchés dans la nature.

Aussi perturbées à cause du chaud

Selon la «Thurgauer Zeitung», les chauves-souris n'ont pas seulement été perturbées par le froid cette année, mais également par le chaud. Les températures relativement clémentes de janvier ont elles aussi tiré quelques-unes de ces bêtes de leur sommeil. Elles ont alors commencé à chercher de l'eau sans se soucier de trouver un nouveau refuge. De nombreuses chauves-souris auraient par la suite été surprises par le retour du froid. (Le Matin)