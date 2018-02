Ne comptez pas trop sur votre iPhone la semaine prochaine, lorsque la vague de froid polaire déferlera sur la Suisse. Les appareils Apple de quatrième génération, ceux fabriqués à partir de septembre 2013 qui ont la version iOS 11, sont inutilisables par grand froid. Dès que l’appareil atteint 0 °C, l’écran tactile devient insensible. À -5 °C, la machine s’éteint carrément «pour ne pas endommager son système interne», comme l’explique le service support d’Apple contacté par «Le Matin». Le fabricant recommande d’utiliser l’appareil iOS dans un endroit où la température se situe entre 0 °C et 35 °C. Quant aux iPhone de générations plus anciennes, ils résistent à des températures plus basses. L’iPhone4 affiche par exemple des erreurs à –10 °C et s’éteint à –20 °C.

Si cette situation est désagréable en plaine, elle peut être problématique en montagne. «Lors d’une randonnée à skis, une alerte effectuée via le smartphone est compromise», pointe Bruno Hasler, du Club alpin suisse (CAS), qui rappelle que le problème n’est pas lié aux iPhone spécifiquement mais à tous les smartphones non conçus pour une exposition au grand froid. Le problème est si sérieux que l’Institut suisse pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) s’est intéressé à la question. Il a constaté, par un test, que l’iPhone s’éteignait après deux minutes d’exposition environ.

Perte d’autonomie

Le CAS recommande d’ailleurs aux skieurs et aux randonneurs – via son site Internet et son magazine – de garder l’iPhone dans une fourre isolante à l’intérieur d’un gant et d’utiliser une oreillette pour téléphoner afin d’éviter que l’appareil ne soit exposé au froid lorsqu’on veut donner l’alerte. Il rappelle qu’en cas de perte de réseau il est possible d’utiliser l’application pour smartphone de la Rega.

Avec des températures attendues entre –8 °C et –10 °C en plaine et –15 °C et –17 °C à 1500 m d’altitude pendant plusieurs jours consécutifs, de dimanche à jeudi, les iPhone risquent de nous jouer des tours. Qu’en est-il des autres appareils? Selon le listing des smartphones les plus résistants au froid établi en 2012 par le site finlandais MiKoPC et relaté par le site CNET, le Galaxy S2 fonctionnerait encore à –30 °C par exemple. Plus récemment, une comparaison réalisée en 2017 par le site spécialisé Les Numériques montre que les autres marques perdent en autonomie à des températures inférieures à 0 °C sans forcément devenir inutilisables. (Le Matin)