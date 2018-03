CarPostal, la filiale de La Poste, a détourné 78,3 millions de francs entre 2007 et 2015. Par un artifice comptable, des bénéfices étaient dissimulés, ce qui permettait à l’entreprise de transport d’obtenir des subventions indues de la Confédération et des cantons.

Son directeur Daniel Landolf, en préretraite, et le directeur financier Roland Kunz ont été mis à pied début février. Quatre enquêtes sont en cours à Berne et les milieux politiques s’attendent à des rapports «avant le début de l’été».

Hier s’est tenu un débat urgent au Conseil national demandé par sept partis. S’il n’a pas apporté d’éléments factuels sur la tricherie, il a révélé la mauvaise humeur parlementaire.

POURQUOI SI LONGTEMPS?

Ce qui fâche d’abord les parlementaires, c’est la durée de la fraude. Durant neuf ans, le système comptable mis en place chez CarPostal a échappé à la surveillance. «Le Conseil fédéral est déçu, mais que fait-il? s’est étonné Thomas Hardegger (PS/ZH). Le scandale montre que la Confédération n’a pas été à la hauteur».

Ulrich Giezendanner (UDC/AG) s’en est pris au Contrôle fédéral des finances: «Là, c’est un bonnet de nuit, il faut faire le ménage!» Cette lenteur de la réaction fait sursauter aussi Jacques André Maire (PS/NE): «Le Jura s’est plaint en 2012 des pratiques de CarPostal, pourquoi faut-il attendre 2018 pour que l’Office fédéral des transports réagisse?»

LES BONUS ET LA RENTABILITÉ

Les socialistes ont fustigé la culture d’entreprise instillée dans les anciennes régies de la Confédération. Pour Jacques-André Maire, «les motivations de CarPostal, il faut les chercher dans les objectifs de rentabilité et les conditions salariales des dirigeants».

Mathias Reynard (PS/VS) ajoute: «La Poste se prend pour une multinationale.» Pour Denis de la Reussille (PST/NE), «le versement des bonus doit cesser». Mais Doris Leuthard est intraitable: «S’attaquer aux salaires ne va pas résoudre ce problème. Cette histoire n’a rien à voir avec la politique des bonus.»

UNE STRUCTURE DÉFICIENTE

Une entité comme CarPostal dans le transport régional des voyageurs ne doit pas faire de bénéfice. Beaucoup y voient une contradiction, d’autant que la loi permet des réserves latentes. Pour Hans Grunder (PBD/BE), «ces structures sont la porte ouverte à des manipulations».

Il regrette le manque de transparence des offres pour attribuer les dessertes: «un deal sur un coin de table…»

LES COUPABLES?

«Si on trichait ainsi dans le secteur privé, on aurait déjà un pied en prison», a ironisé Hans Grunder (PBD/BE). Regula Rytz (Verts/BE) n’est pas allée de main morte: «Ces fraudes font penser aux élites corrompues du tiers-monde. Il faut trouver les responsables et ils doivent quitter l’entreprise, comme ceux qui les ont couverts.

Doris Leuthard le promet: «L’enquête nous dira qui sont les responsables. Peut-être que certaines personnes n’ont pas fait seulement des erreurs, mais des fautes et elles devront payer pour cela.»

CARPOSTAL DOIT SURVIVRE

Face à ce flot de critiques, Doris Leuthard a voulu circonscrire l’incendie aux enquêtes en cours. Pour l’avenir, «le Conseil fédéral n’a aucun intérêt à ce que CarPostal sorte affaibli de cette affaire. Il faut rétablir la confiance».

Martin Candinas (PDC/GR) l’a soutenue: «Nous avons affaire à un cas particulier. Il y a 120 autres entreprises qui travaillent bien dans ce cadre. Chaque année, ce transport connaît une augmentation de 4 à 5%. Il faut poursuivre.» (Le Matin)