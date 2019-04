Redouté par les malades cœliaques, les allergiques au blé et parfois même par ceux qui ne présentent aucun trouble en l'ingérant, le gluten est aujourd'hui plus que jamais au cœur de la controverse.

Pour comprendre comment cette protéine présente dans le blé est devenue l'ennemi alimentaire numéro 1 et à quoi elle sert, la Maison du Blé et du Pain à Echallens (VD) lui a dédié une exposition temporaire à découvrir jusqu'au 22 mars 2020.

Sans parti pris, elle dissèque l'ovni d'un point de vue médical et sociologique grâce au travail de scientifiques agronomes, allergologues et anthropologues du CHUV et de l'Université de Lausanne.

«Il existe énormément de fausses croyances concernant le gluten. Il était temps de le dé-diaboliser et de permettre aux gens de comprendre de quoi il s'agit exactement, comment ça fonctionne et quels sont les différentes formes d'intolérance», souligne Valentine Giesser, conservatrice du musée. (Le Matin)