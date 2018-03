Autonomistes

Le Parti socialiste autonome (PSA), qui s'est engagé pour le départ de Moutier (BE) dans le canton du Jura, est le perdant des élections au Grand Conseil bernois dans le Jura bernois en perdant 1 siège au profit du PLR. Le PSA ne compte désormais plus que 2 élus.



Deux députés sortants n'ont pas été réélus: Pierre Sauvain et Patrizio Robbiani. Le PSA sera représenté par le 3e sortant Peter Gasser et par Maurane Riesen. Ces deux députés ne sont pas domiciliés dans la ville de Moutier, fief du PSA.