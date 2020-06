La photographie officielle 2020 du gouvernement jurassien avec sa chancelière a été prise à St-Ursanne, sur le pont St-Jean Népomucène. Sur ce site de cartes postales, l'Exécutif cantonal présidé cette année par Martial Courtet prend la pose en présence de représentants de la population. Pas d'aussi près que le Conseil fédéral en 2008, sous la présidence de Pascal Couchepin, mais le coronavirus est passé par là...

Pour le gouvernement, la présence de citoyens témoigne de sa volonté de «souligner un certain retour à la normale, de renouer avec les contacts directs mis à mal durant le temps du semi-confinement et plus que jamais de continuer à entretenir des liens de proximité avec la population».

Entrée en fonction

Publiée vendredi, la photographie n’a été effectuée que tout dernièrement: sa réalisation a été conditionnée par l’entrée en fonction à la fin mars de la nouvelle ministre Rosalie Beuret Siess, «ainsi que par les mesures sanitaires qui ont depuis prévalu en raison de la pandémie de coronavirus».

Le cliché a été réalisé par le photographe jurassien Pierre Montavon. «Sa préoccupation de ne jamais réaliser une photographie déjà vue ressort à nouveau dans le cas présent», précise l’Exécutif jurassien. Le choix du pont St-Jean Népomucène s'explique par la récente nénovation de cet ouvrage médiéval.

«En cette année marquant les 1400 ans de la mort de l’ermite, l’occasion était toute donnée pour mettre un peu plus en lumière cette ville multifacettes emblématique du canton du Jura», conclut le gouvernement.

Vincent Donzé