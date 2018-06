En chute libre pour se marier, jouer au piano ou faire du vélo: l’école de parachutisme Swissboogie organise des sauts hors du commun depuis 50 ans. Mais pour fêter son anniversaire ce week-end, à l’aérodrome de Bienne-Kappelen, le chef des opérations Marc Krause a mijoté des sauts depuis un DC-3 de la Seconde Guerre mondiale. «Le Matin» s’est lancé!

«Alors, prêt pour le grand saut?» interroge Sven Krause, 23 ans, en guise de salut. Celui-ci s’effectuera à une altitude de 3500 mètres. Mais il s’agit d’abord de rallier Montbéliard (F) en Pilatus, pour embarquer ensuite à bord du DC-3 historique et se faire larguer dans le ciel biennois.

Mon parachutiste, c’est Sven Krause, un gamin qui a deux à trois fois mon âge. Sven est le frère de Marc, les deux petits-fils des fondateurs de l’école, Ursula et Henri Schürch. Elle au sol, lui au ciel. «Tu pourras crier, je n’entendrai rien…» se marre Sven Krause, avant le décollage avec dix passagers dans un Pilatus Porter. Destination Montbéliard.

Une machine à laver

Devant la tour de contrôle de l’aérodrome français, où la pluie contrarie une manche du championnat national de parachutisme, le DC-3 marqué Air France et Swissboogie épate les parachutistes suisses: «Qu’il est beau!» Ils seront 18 à sauter en solo, l’unique tandem étant dévolu au «Matin».

Je suis le dernier à sauter. Sven me harnache en se tenant debout dans mon dos, en échangeant mes lunettes et en me conseillant de tenir mon harnais au moment de s’élancer. Tiens, pourquoi? «Il y en a trop qui écartent les bras au dernier moment pour éviter de sauter», explique Sven. Gloups!

Le DC-3 est à 3500 mètres. L’excitation est à son comble pour les parachutistes, rarement rassemblés en deux colonnes de dix dans une carlingue. Il est temps de se lever et d’approcher la porte restée ouverte. Sven s’apprête à donner le signal, face à Jan, le photographe qui nous fait face: «Ready, set, go!» Sven a 23 ans et il est, comme il dit, «né dedans», avec un premier saut en tandem à 9 ans, avec son père. Dès la sortie de l’avion, la sensation est débridée, genre machine à laver, entre angoisse et euphorie. Sven m’avait prévenu: «Impossible d’ouvrir un journal à 250 km/h». Il est temps de relever la tête pour apprécier le paysage. «Si on regarde au sol, on ne voit qu’une carte qui s’agrandit», avait-il prévenu.

Avion du débarquement

La traversée des nuages accentue l’impression de vitesse. Ces 45 secondes de chute libre sont courtes et longues à la fois: on aimerait que ça s’arrête… et que ça continue. Ce n’est qu’une fois la voile ouverte que je peux sortir «Le Matin» de ma combinaison, pour cinq minutes de lecture potentielle, avant un atterrissage sur les fesses. Tandis que la Normandie fête le Débarquement du 6 juin 1944, le Seeland vit aujourd’hui le débarquement des 2 et 3 juin 2018. «Cet avion a participé au Débarquement de 1945», relève Henri Schürch, fondateur de Swissboogie.

En pastichant Radio Londres, lepilote Gabriel Évêque annoncera sur la fréquence radio: «Ici Radio Montbéliard, les Suisses parlent aux Suisses. Gabriel vous envoie ses amitiés, je répète, Gabriel vous envoie ses amitiés». Pastiche du message original de 1944, signifiant: «Parachutage à réceptionner». Trois largages sont prévus aujourd’hui et cinq demain. Lundi, le DC-3 et son pilote seront en Normandie. (Le Matin)