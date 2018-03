Lancé depuis quelques jours, le grand raout annuel a déjà eu l’occasion de dévoiler ses stars et d’amorcer sa révolution (les hôtesses sexy n’y ont plus la cote). Mais, au milieu de tout ça, il est aussi beaucoup question de high-tech.

Témoin? Un paysage automobile en plein bouleversement, avec l’arrivée des voitures autonomes et la démocratisation des modèles électriques.

Désormais, capteurs en tous genres, 5G et intelligence artificielle (IA) s’étalent sur tous les stands. Alors, entre concept cars, voitures intelligentes et modèles plus classiques (mais de plus en plus connectés), Le Matin du Soir vous présente les incontournables de la manifestation au rayon techno.

