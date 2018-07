Un heureux joueur a décroché le jackpot au tirage du Swiss Loto mercredi soir, et remporté 19,5 millions de francs. Il fallait cocher le 4, 12, 17, 23, 25 et 42. Le numéro chance était le 2, le rePlay le 08 et le Joker 928111, a indiqué la Loterie romande

La Suisse romande compte désormais un millionnaire de plus grâce au Swiss Loto. Il a coché six bons numéros ainsi que le n° Chance et remporte ainsi la somme de 19'477'813,25 francs. Son bulletin a été validé à Lausanne. Lors du prochain tirage, la cagnotte s'élèvera à 1,5 million de francs.

Un joueur avait gagné 18 millions de francs il y a trois mois, également en Suisse romande. Quant au gain record, il date d'août 2014 et s'élevait à 48,6 millions de francs. Depuis sa fondation, en 1970, Swiss Loto a fait plus de 900 millionnaires. (ats/nxp)