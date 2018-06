Personne n'a trouvé samedi la bonne combinaison de l'Euro Millions. Mais avec cinq numéros et une étoile, un joueur empoche un peu plus de 1,175 millions de francs au 2e rang.

Il fallait cocher les numéros 15 21 23 40 et 48 ainsi que les «étoiles» 3 et 12. Le second tirage, destiné à la Suisse, a donné les numéros suivants: 15 20 30 37 et 48. Lors du prochain tirage vendredi, 51 millions de francs seront en jeu, a indiqué la Loterie romande. (ats/nxp)