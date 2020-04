Pourquoi ne pas destiner exceptionnellement une partie du jackpot du «Swiss Loto» à une œuvre de bienfaisance? Voilà l'idée d'un joueur occasionnel de Delémont, telle qu'il l'a soumise le 2 avril dernier à la Loterie Romande: «Au vu de la cagnotte importante du moment, pourquoi ne feriez-vous pas un don de quelques millions à la chaîne du bonheur ou à une autre institution de bienfaisance pour des personnes dans le besoin en Suisse?», demandait Christophe Chételat, qui croyait possible une modification du règlement de jeu dans une situation «si extraordinaire».

Par son Service Clients, la Société de la Loterie de la Suisse Romande a douché son espoir de partage. «Sa réponse est trop bureaucratique. Le jackpot de ce soir s'élève à 38 millions: il y aurait de quoi faire beaucoup d'heureux», réagit Christophe Chételat. Voici, reproduit avec l'autorisation de la Loterie Romande, le courrier qui lui a été adressé:

«Monsieur,

Nous avons bien reçu votre courriel du 2 avril et nous vous remercions pour votre proposition. Tout d’abord, nous aimerions vous assurer que la Loterie Romande est pleinement consciente des conséquences importantes de la crise sanitaire qui touche l’ensemble de la société.

Pour répondre à votre demande, permettez-nous de porter à votre connaissance quelques informations relatives au secteur des jeux de loterie en Suisse. En effet, tous les jeux proposés par la Loterie Romande respectent strictement la législation en vigueur et sont, avant leur commercialisation, soumis à une autorité de contrôle et de surveillance, la Commission des loteries et paris (Comlot), qui vérifie notamment les plans des lots (ou tableaux des gains) de chaque jeu selon des critères prédéfinis et bien précis.

S’agissant en particulier du Swiss Loto, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que ce jeu est organisé de manière coordonnée entre les deux sociétés de loterie suisses, la Loterie Romande et Swisslos. Son fonctionnement repose donc sur des règles identiques entre les deux sociétés de loterie. Dans ce contexte, un changement de règlement d’un jeu à l’occasion d’un tirage particulier n’est pas autorisé.

Plus que jamais pendant cette période difficile, la Loterie Romande affirme ses valeurs de solidarité et de responsabilité envers la communauté en poursuivant la distribution intégrale de ses bénéfices à des projets d’utilité publique dans les six cantons romands via les Organes cantonaux de répartition. Chaque année, la Loterie Romande distribue ainsi près de 210 millions de francs destinés à soutenir de nombreuses associations qui apportent un soutien indispensable à la communauté dans toute la Suisse romande.

Tout en vous remerciant pour votre compréhension, nous vous adressons, Monsieur, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de santé.

Votre Service Clients Société de la Loterie de la Suisse Romande».

VDé