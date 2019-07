Voilà la seule journée internationale qui n'est pas fixe. La date du jour du dépassement de la terre est avancée quasi en continu depuis plus de 30 ans. L'année dernière, elle est tombée sur le 1er août, cette année elle est avancée de trois jours, ce 29 juillet. Après seulement sept mois, l’humanité aura donc consommé plus de ressources que ce que la Terre est capable de produire. Que faire ?

156 jours plus tôt...

Les méthodes de calculs de l'organisation Global Footprint Network ont passablement évolué au fil du temps. Selon les dates retenues par les médias, le jour du dépassement de la terre tombait merveilleusement bien au 31 décembre 1986. Depuis il n'a cessé de remonter dans l'année. En 1990 le 7 décembre, en 2000 le 1er novembre, en 2005 le 20 octobre, en 2010 le 21 août, en 2015 le 13 août... 156 jours ont été mangés en 33 ans. A ce rythme là, en 2063, le jour du dépassement de la terre serait le 1er janvier...

Les Etats-Unis le 15 mars!

La Suisse est en avance. Le 7 mai dernier a eu lieu la Journée suisse du dépassement. Nous ne sommes pas les pires. Le Qatar a atteint son jour du dépassement après seulement 42 jours, le 9 février, et les Etats-Unis le 15 mars. A l'inverse, le Vietnam est le meilleur élève avec le 21 décembre. La porte-parole du WWF Suisse, Pierrette Rey, répond à quelques questions sur l'utilité et les objectifs de cette date.

Chaque année, l'annonce de cette date semble révéler une fuite en avant, qui nous interpelle le temps une journée, en attendant l'année suivante... Est-ce une fatalité?

Ce n'est pas une fatalité... Mais, depuis le temps que l'on répète les mêmes messages, il est certain qu'on aimerait davantage de résultats. C'est clair aussi que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette planète et cela compte aussi. Pour limiter les effets pessimistes de cette annonce, nous encourageons les gens à utiliser notre calculateur d'empreinte carbone. Celui-ci montre que les gens peuvent, à leur échelle, changer leur comportement sans avoir à faire des efforts incommensurables. Par exemple en luttant contre le gaspillage alimentaire, qui est très important en Suisse. Il n'y a aucune raison pour gaspiller autant.

Pour Pierrette Rey, porte-parole du WWF, nous devons changer notre mode de consommation vers moins de gaspillage.

N'y a-t-il pas une corrélation entre la croissance constante d'un côté et la consommation des ressources de l'autre?

Il y a probablement des liens entre les deux. Au WWF, nous militons pour une croissance modérée, une croissance qui doit être découplée de l'usage intensif des ressources. Encore une fois, il faut repenser notre mode de consommation. Nous n'avons pas de raison de changer de téléphone ou d'ordinateur chaque année. Pour les voitures, les gens doivent choisir des modèles moins gourmands en essence, il y a énormément de véhicules lourds sur les routes de Suisse, qui, même si les moteurs s'améliorent, dégagent trop de CO2. La Confédération vient de publier des résultats qui montrent que les objectifs en la matière n'ont pas été atteints.

Pourtant, le discours critique envers ce consumérisme est omniprésent. Les jeunes manifestent, Greta Thunberg fait la une, chaque jour des études montrent la disparition de la biodiversité. Comment expliquer que les comportements évoluent si peu ?

Notre espoir, si on peut dire, est que les canicules fassent prendre conscience aux gens que les changements sont déjà là, maintenant, et qu'on va les subir encore longtemps. Mais c'est humain. C'est comme quelqu'un qui mange régulièrement un aliment qui n'est pas sain. Un jour il tombe malade et il se rend compte qu'il s'est trompé... Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que la prise de conscience s'élargit, notamment avec les manifestations des jeunes. Mais il reste à dépasser le stade de la parole et transformer cette volonté en actions.