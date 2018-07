Le champ de maïs de la route de l’Etraz à Orbe n’est pas un champ comme les autres. Sur ses deux hectares de culture, deux kilomètres de sentier le parcourent de long en large pour former un labyrinthe géant baptisé «l’Urba Byrinthe». Pour l’heure, les plantes ont déjà atteint plus de 2,5 mètres, pour la joie des enfants qui se régalent à courir dans les allées. «Il y a une semaine, les épis mesuraient un mètre de moins. Aujourd’hui, ils sont presque à maturité», relève Isabelle Dupuis, directrice d’Urba Kids. Conçu par le centre de jeux Urba Kids, le labyrinthe de maïs a été ouvert au public la semaine dernière et ne sera fauché qu’après le 30 septembre, en accord avec le paysan qui loue sa parcelle. Après la ferme, le Moyen Age, l’Égypte, les elfes, le centre de jeux urbigène a décidé, pour sa 5e édition, de confier les énigmes du jeu à Christine Pompéï, l’auteure des «Enquêtes de Maëlys».

Des énigmes sur les animaux

L’aventure commence par une scène de crime, balisé par un ruban en jaune et noir à l’intérieur d’un tipi. On y découvre de la vaisselle brisée, des chaises retournées et des pots de baies sauvages et de graines renversées sur une jolie nappe à carreaux. Qui est le voleur de goûter qui a tout saccagé? Pour le découvrir, les enfants doivent s’aventurer dans le dédale végétal pour en apprendre plus sur les animaux de la forêt: connaître leurs habitudes alimentaires, leurs poils, leurs crottes, leurs empruntes… Après quoi, ils pourront retourner dans le tipi pour desceller quels sont les deux coupables qui ont rodé dans le coin. Autant dire qu’il faut faire marcher ses méninges pour ne pas parcourir des distances inutiles et se retrouver coincé dans une impasse. En plus des indices à trouver, des jeux ont été semés un peu partout dans le parcours: des jeux d’adresse, un manège, un bateau de pirate et même la petite cabane de boucle d’or et les trois ours.

Les enfants sont ravis. Kenan, Kevin et Rayan ont fait l’enquête en courant et attendent, à bout de souffle, le reste du groupe: «Moi j’adore Maëlys, dans ma classe la maîtresse nous fait lire la série», confie Rayan, 9 ans. «C’est trop bien Maëlys, chez moi j’ai presque tous ses livres, il m’en manque juste un dans ma collection», soupire Kenan, 8 ans.

Avec le thème de cette année, les organisateurs s'attendent à beaucoup de visiteurs. «On a déjà eu un très beau démarrage avec plus de mille entrées en moins d'une semaine. Cette année je pense que nous allons atteindre les 10 000 au lieu des 6000 que nous avons eus en moyenne les fois précédentes», estime Isabelle Dupuis. Cette dernière a fondé le centre Urba Kids avec son frère en 2012. Un centre de jeux d'intérieur comportant des châteaux gonflables, des toboggans, des trampolines, des voitures électriques et un bain de boule.