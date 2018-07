La situation de risque d'inondation s'est relâchée samedi matin à La Lenk (BE). Le lac des Faverges, situé sur le glacier de la Plaine Morte à la frontière entre les cantons de Berne et du Valais, s'est en grande partie vidé.

Le débit de ruissellement a largement diminué, a déclaré le président de la commune René Müller à Keystone-ATS. Cependant, il y a encore un danger dû à l'affouillement sur les berges de la Simme, a souligné M. Müller.

La population est appelée à rester à l'écart des eaux, car les rives creusées par les eaux pourraient s'effondrer. Plusieurs sentiers - dont celui qui mènent vers les cascades de la Simme - restent fermés.

Evacuations

Vendredi soir, à cause du danger d'inondation, un restaurant et un camping ont été évacués préventivement. Les habitants ont été invités à éviter les rives des cours d'eau et les ponts. Environ 100 personnes ont passé la nuit dans un logement temporaire au centre sportif de La Lenk. Les autorités devraient décider samedi dans l'après-midi de lever l'ordre l'évacuation.

Glacier: le lac des Faverges se vide pic.twitter.com/TuWvlUp5uZ — Teletext (@TeletextCH) 27 juillet 2018

Les installations de surveillance avaient donné l'alerte vendredi à 13h. Le lac des Faverges à 2700 mètres d'altitude est alimenté par la fonte des glaces et se vide chaque année au début du mois d'août. Il a une capacité de 1,5 à 2 millions de mètres cubes d'eau. Il est surveillé depuis plusieurs années par des caméras et des mesures de son niveau. (ats/nxp)