L'exécutif va demander au législatif un crédit de près d'un million de francs, 943'000 francs précisément pour rafraîchir son site web.

Le site internet doit être entièrement refait de manière à répondre non seulement aux dernières exigences techniques, mais aussi aux attentes et besoins de la population, a indiqué lundi la ville de Bienne. Ces attentes sont en lien avec la recherche d'informations et de services.

Un nouveau site internet pour la Ville de Bienne https://t.co/62Mh6iKaiI — Radio RJB (@radiorjb) 12 juillet 2017

Le vote du conseil de ville est agendé au 20 septembre, précise le communiqué. En cas d'acceptation par le législatif, le nouvel outil sera disponible à compter de l'été prochain.

Le site internet de la Ville de #BielBienne doit être renouvelé pour répondre aux besoins et attentes de la population et promouvoir Bienne en tant que lieu de vie, travail et loisirs Un concept de communication et une stratégie #réseauxsociaux sont prévus https://t.co/Uh0U5MLwhh — Biel/Bienne (@BielBienne_off) 3 septembre 2018

(ats/nxp)