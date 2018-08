Le prix de l'essence à la pompe commence à peser toujours plus sur le porte-monnaie des Suisses. En effet, ces derniers jours, le litre de sans plomb avoisine 1,70 francs, voire plus selon les régions. Ceci alors qu'il y a une année, il était encore à moins de 1,50 francs. Et il pourrait encore grimper, selon 20 Minuten vendredi.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a en effet augmenté de 40% en un an. Il y a peu, il oscillait entre 70 et 80 dollars. Et il devrait franchir le cap des 80 dollars dans les trois prochains mois, explique Elias Hafner, de la Banque cantonale zurichoise.

Situation géopolitique

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. A commencer par les marchés pétroliers qui sont actuellement suspendus aux sanctions dont le gouvernement américain menace Téhéran. Washington fait en effet pression pour mettre un terme aux importations de pétrole en provenance d'Iran dans le monde entier. Or, l'Iran est l'un des pays producteurs de pétrole les plus importants au monde. «Si les États-Unis parviennent à couper l'Iran du marché, il y aurait une pénurie notable de l'offre et, par conséquent, une hausse des prix», déclare Norbert Rücker, expert à la banque Julius Baer.

Il rappelle que le prix du pétrole est étroitement lié à la situation géopolitique. «Si celle-ci s'aggrave encore, le baril de brut pourrait même atteindre 90 dollars», estime-t-il. Conséquence pour les automobilistes: le prix de l'essence va sans doute franchir le seuil de 1,80 franc le litre dans les stations-service, prévoit-il.

La canicule aussi

Les automobilistes se souviennent qu'ils avaient dû payer parfois plus de 2 francs le litre de sans plomb juste avant la crise financière de 2008. La situation va-t-elle se répéter? «On ne peut rien exclure», lance prudemment de son côté Daniel Hofer, le patron de Migrol qui s'attend lui aussi à une hausse des prix. Il ajoute pour sa part que la demande sans cesse croissante en carburant de pays comme la Chine ou l'Inde a eu aussi une influence sur les tarifs à la pompe.

Mais il n'y a pas que la géopolitique. La canicule a aussi joué un rôle important dans cette inflation. Du moins en Suisse. En effet, la moitié des carburants arrive chez nous par bateau sur le Rhin. Or, en raison de la sécheresse qui a fait descendre le niveau du fleuve, les navires peuvent transporter des cargaisons moins lourdes que d'habitude. Ce qui fait que les coûts du fret ont explosé, passant de 20 francs en moyenne la tonne de brut, à 74 francs, explique David Suchet, porte-parole de l'Union pétrolière suisse. Corollaire: quelques centimes de plus à la pompe... (nxp)