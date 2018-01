«Ladies and gentlemen, l'attente a une fin», ont annoncé ses fondateurs aux abonnés, appelés les «éditeurs». Le premier numéro parle, entre autres, de Facebook et d'Angela Merkel.

La rédaction du nouveau magazine en ligne compte 16 membres dont 14 journalistes, emmenés par quelques plumes chevronnées. La rédaction en chef est tournante, deux personnes occupant cette tâche pour six mois. Basé à Zurich, Republik compte 14'500 abonnés qui sont autant d'éditeurs regroupés autour de la coopérative Project R encourageant le journalisme indépendant.

Recrutés principalement entre la fin avril et la fin mai derniers lors d'une opération record de crowdfunding, ces lecteurs ont voix au chapitre en cas de décision importante concernant le magazine. Ils sont aussi informés sur les activités de la rédaction.

Boom goes the dynamite! Das @RepublikMagazin ist da.. Direkt mit einem eleganten Aufschlag von @adfichter über den "Misinformer of the Year" – wie gesagt: Boom: https://t.co/DAqzzg1cXp