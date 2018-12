Les vacances de Noël débutent et la majorité des domaines skiables sont évalués en degré de danger 4 (ndlr. situation avalancheuse très critique) sur une échelle de 5 (catastrophique) par le SLF. Les voies de communication (routes) ou des villages sont-ils également menacés?

Ce ne sont que quelques tronçons de route isolés qui peuvent l'être. Les routes, qui sont ouvertes, sont sécurisées et il n'y a pas de danger à les emprunter, par exemple pour se rendre en stations. Les villages ne sont pas menacés.

Quels sont les paramètres météo qui rendent le manteau neigeux actuellement si fragile et, partant, accroissent véritablement le danger d'avalanche ou de glissement?

Pendant encore quelques heures, des précipitations intenses sont prévues avec des conditions de vent très fort. La limite des chutes de neige se trouve autour de 2400 m, ce qui est élevé pour la saison. Le manteau neigeux est alourdi, ce qui peut provoquer des déclenchements même spontanés et engendrer ainsi des avalanches de taille importante. Aux altitudes moyennes, les avalanches de glissement sont nombreuses. Le manteau neigeux, surtout dans le nord du Valais, n'est pas bien consolidé en raison des très fortes précipitations des derniers jours qui ont entraîné une grande activité avalancheuse.

Peut-on déjà affirmer que le degré 4 va perdurer toute la semaine sur les régions actuelles?

Non, les précipitations vont cesser dans la journée de lundi, le vent et les températures vont baisser. Les risques vont diminuer, mais, en altitude, le manteau neigeux restera fragile, surtout le jour de Noël. Les sports de neige en dehors des domaines sécurisés devront être pratiqués avec prudence. A partir de mercredi, le danger d'avalanche continuera de baisser avec les très belles journées qui sont annoncées.

Que conseiller aux skieurs, snowboarders, randonneurs, riders, etc, pour qu'ils évitent de déclencher des avalanches ou ne soient eux-mêmes emportés?

Pour sortir des domaines balisés, il faudra avoir une très bonne expérience de la gestion du danger d'avalanche. En particulier, le choix des itinéraires est primordial: ne pas parcourir les pentes les plus raides avant que la situation ne se soit détendue et mettre en place les mesures qui ménagent le manteau neigeux: distances de délestage à la montée et descente des pentes l'un après l'autre. Il est également très important d'être équipé du matériel de sauvetage si l'on sort des pistes: détecteur de victime d'avalanche (DVA), une bonne pelle, une sonde et, éventuellement, un sac airbag. L'entraînement au maniement de ce matériel contribue de façon reconnue à sauver des vies en cas d'ensevelissement complet.

Comment expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre qu'il faut savoir renoncer à l'appel du hors-piste et rester sur les itinéraires balisés et/ou surveillés par les stations?

Chacun est libre de parcourir la montagne, mais le fait sous sa propre responsabilité. Une grande prudence est de mise. Par contre, il est inacceptable de mettre en danger d'autres personnes que soi-même. Pour les personnes peu ou pas expérimentées, il est clairement plus prudent de rester sur les terrains sécurisés jusqu'à mercredi. Nous sommes en début d'hiver, il y aura encore de très belles journées de ski bénéficiant de conditions moins critiques dans les mois qui viennent.

