«La minorité sera probablement acceptée par le Conseil national...» Pour Damien Cottier (PLR/NE), la procréation médicalement assistée (PMA) devrait obtenir une majorité dans la Chambre du peuple. On ne sait pas quand, car le débat a été interrompu ce mercredi et reprendra plus tard durant la session. Cette minorité est celle du conseiller national Beat Flach (VL/AG), qui veut compléter le projet du Mariage pour tous en autorisant aux couples de femmes homosexuelles le don de sperme et la PMA.

Majorité progressiste au National

Après avoir été longtemps travaillée en commission, l'initiative parlementaire du Mariage civil pour tous, déposée en 2013 par les Verts libéraux, est enfin débattue en plénum au Conseil national. Elle est combattue par l'UDC, ainsi que d'autres parlementaires, PDC notamment. Le principe du mariage peut compter cependant sur une majorité claire avec les voix du PS, des Verts, des Verts-libéraux, du PLR et du PDC aussi. Par contre le projet se cristallise sur le recours à la PMA.

Ne pas introduire une discrimination

En commission, cette possibilité a été refusée de justesse. C'est pourquoi, la minorité Flach a encore de bonnes chances de passer. Pour Damien Cottier, c'est une évidence: «Certains, dont le Conseil fédéral, estiment qu'il est plus prudent de procéder par étapes, notamment en cas de votation devant le peuple. Je ne partage pas cette analyse. Je pense qu'il faut faire cette étape maintenant et ne pas créer une discrimination dans cette loi par rapport aux couples hétérosexuels, qui peuvent avoir recours à la PMA. »

Une contradiction dans les termes

L'Union démocratique fédérale (UDF) a déjà averti qu'elle lancera un référendum, vraisemblablement soutenue par l'UDC. Yves Nidegger (UDC/GE) dénonce une «saucissonnade» et rappelle que le vrai sens du mariage trouve sont origine dans le mot«matrimonium» romain: «L'idée qu'il puisse s'appliquer à des couples qui, par définition, ont une sexualité inféconde, est évidemment une contradiction dans les termes.»

«Il faut y aller franchement»

Damien Cotter ne veut justement pas de la tactique du salami: «Plutôt que dire que l'on verra plus tard pour la PMA, il faut y aller franchement, c'est plus correct. Avec ou sans PMA, de toute façon, je suis persuadé qu'il y a une majorité de la population qui est aujourd'hui favorable au Mariage pour tous.»

Un enfant, une mère, un père

Du côté des opposants, Benjamin Roduit (PDC/VS) est prêt à s'engager de toutes ses forces dans un référendum: «Pour moi la question est simple, est-t-il normal qu'en ce monde des enfants ne puissent pas avoir une mère et un père? On confond le choix des enfants avec celui des adultes. Le principal intéressé c'est l'enfant et on n'en parle pas. Le mariage pour tous, en fait, devrait s'appeler des enfants pour tous. S'il n'y avait pas cette question des enfants, ce mariage ne serait pas différent du partenariat enregistré tel qu'on le connaît.»

L'essentiel? Deux parents aimants

Damien Cottier estime lui que «l’important pour l’intérêt de l’enfant est d’avoir deux parents aimants, dans un couple stable et avec des liens juridiques solides entre enfant et parents. Comme on le voit depuis des années dans de nombreux pays, les enfants qui ont deux parents de même sexe sont aussi équilibrés et heureux que les autres.»

Partie plus serrée aux Etats

Le Valaisan se rend compte que sa position n'est pas majoritaire et que le Conseil national devrait suivre la minorité Flach. Ensuite que va-t-il se passer? La partie s'annonce autrement serrée au Conseil des Etats où le poids des petits cantons conservateurs est une menace sérieuse sur l'avenir de l'initiative. Ce sera pour une autre session.

Eric Felley